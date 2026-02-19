ことし1月、福岡県飯塚市の国道で、無免許で車を運転して玉突き事故を起こし、2人にケガをさせ逃げたとして、スリランカ国籍の男が逮捕されました。



無免許過失運転致傷と救護義務違反の疑いで逮捕されたのは、福岡県糸田町に住むスリランカ国籍のアルバイト、ウィジェワルダナ・アラチギ・ラヒル・ランガナ・ウィジェワルダナ容疑者（38）です。



警察によりますと、ウィジェワルダナ容疑者はことし1月25日午後11時ごろ、福岡県飯塚市鶴三緒の国道の交差点で、無免許で車を運転した上、信号で止まっていた軽ライトバンに追突して前方に押し出し、その前に止まっていた乗用車に軽ライトバンを追突させた疑いです。





追突された2台に乗っていた46歳と60歳の男性2人に打撲などの軽傷を負わせ、現場から逃走した疑いも持たれています。事故直後、ウィジェワルダナ容疑者の車がいったん止まったため、被害者が声をかけたところ、「ごめんなさい、ごめんなさい」とだけ言って、逃げたということです。防犯カメラの映像の捜査などから、関与した疑いが強まったとして、2月19日に逮捕しました。警察の取り調べに対し「よく覚えていません」などと話し、容疑を否認しているということです。