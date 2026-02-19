石川県七尾市の「のとじま水族館」の公式X（@notoaqua_jp）が、寒さを吹き飛ばすような熱く微笑ましい光景を投稿しています。主役はゴマフアザラシの「キューちゃん」と、信頼を寄せる飼育員さん。二人の息の合った「腹筋トレーニング」が、SNSで大きな反響を呼んでいます。



【動画】腹筋するアザラシ→今度は、飼育員の足を押さえると…

信頼が生んだ「ナイスコンビ」の連携プレー

まず驚かされるのは、キューちゃんの見事な腹筋力です。飼育員さんが尻尾を軽く押さえ、体にポンと合図を送ると、反動を使わずにスッと上体を起こします。起き上がった先にある飼育員さんの手に「ちゅっ」とキスをする様子も動画におさめられています。



さらに驚きなのは、役割を交代したシーンです。今度はキューちゃんが飼育員さんの足元をしっかりホールドし、腹筋をサポートしています。起き上がってくる飼育員さんを迎えに行くように顔を近づけるキューちゃん。この投稿には、「え！これは癒される」「ナイスコンビ」「一緒なら筋トレがんばれるかも」などのコメントが寄せられていました。



▽出典：のとじま水族館 公式X／腹筋をして体力をつけて、寒い冬を乗り越えましょう