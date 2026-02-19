「猫、出た」



【写真】地面からひょこっと顔を出した猫さん、いったいどこから？

日本各地で猫さんの写真を撮影されている「あおいとり写真集『ずっと気まま猫』発売中」（@bluebirdjourney）さんが、こんな言葉とともに投稿したのは、地面から頭を出してこちらの様子をうかがう猫さんの写真です。地面から出没する猫さんという滅多に見られないシチュエーションで撮影された一枚に、いろんな声が届きました。



「モグラた〇きゲームのようですね」

「頭をツンツンしたい」

「ちょっとごめんなさいよ〜な感じでしょうか」

「春になると辺り一面に猫生える(๑╹ω╹๑ )！」



少し不思議そうな表情と穴からちょこんと出した前足が大変キュートで、思わず顔がほころんでしまう写真にほっこりした人が続出しました。中に何か気になるものがあったのか、誰にも邪魔されない場所で休んでいたのか、想像を膨らませずにはいられません。



このシュールな一枚が撮影された時の場所や状況について、あおいとりさんにお話を伺いました。



ーーこちらの写真は、どこで撮影されたものでしょうか？



「猫の撮影のために猫島によく行くのですが、この日は博多近辺の某猫島に行くことにしました。猫撮影のために島を歩き回りますが、海辺の道から外れて少し路地に入ったところに排水溝があり、そこでこの猫さんに会いました」



ーーこの場所を訪れたのは？



「猫写真を撮影するために日本中を旅することがありますが、今回は九州の猫島を何ヶ所か回ることにしました。この島は３回目なのですが、以前来た時に元気の良い猫さんがたくさんいたので、また来てみたいと思っていました」



ーー最初にこの光景を見た時は？



「最初に見かけた時は、排水溝の中にいるのが見えました。出てきてくれないかなーと思ってしばらくその場にいたところ、ひょこっと顔を出してくれました。顔が見られてよかったーと思いました」



ーーこの後、猫さんは？



「しばらく眺めていると、するっと出ていきました（ウエストはギリギリだったかもしれませんが。。）」



ーー猫さんの写真をたくさん撮影されているのですね。お気に入りは？



「『地球を背負った猫』という写真で、こんな写真は2度と撮れない気がします。僕の最新写真集『ずっと気まま猫』の表紙を飾ってくれています」



ーー猫さんの写真を撮り始めたのは？



「13年ほど前に関西から東京へ単身赴任になった時、一人でもできる趣味をということでカメラを始めました。最初は望遠レンズで野鳥を撮っていたのですが、野鳥撮影の時に出会った猫さんたちを撮ってSNSに投稿しました。



するとみなさんに喜んでいただけたので、それがきっかけで猫さんを撮ることに夢中になり、それと合わせて猫さんの魅力にハマっていきました」



あおいとりさんは「最新写真集『ずっと気まま猫』を発売中です。また、一番最初に出した写真集『猫だって鼻提灯くらいできるもん。』も自分のお気に入りですので、ぜひ見ていただきたいです。猫さんの姿を残しておきたいという気持ちで写真活動を続けています。よかったらSNSも見てくださいね」と話してくれました。



SNSには、「よくこんな瞬間が撮れたなあ」と感心させられる写真がたくさん投稿されています。猫さんとの出会いを求め、あおいとりさんは今日もカメラを片手に津々浦々を駆け巡ります。



さらに、noteにもご自身の活動について発信されているとのこと。「noteではカメラの話や猫島の紹介などもしています。カメラ好きの人はぜひご覧ください」。



・写真集「ずっと気まま猫」販売中！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）