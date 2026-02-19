「生活がカツカツです」“2人目の子ども”に踏み出せない世帯年収500万円・25歳女性のリアルな収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「生活がカツカツです。抑えるところを抑えられても、子供がいるとなかなか厳しくて、2人目以降は生活ができるか不安でなかなか踏み出せないです。もう少し物価が安くなって欲しい。そして子供にかかる費用をまだまだ安くして欲しい」
物価高の影響などによって、家計のやりくりに苦労していることがうかがえます。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：事務職
・世帯年収：500万円
・貯蓄額：ほぼ0円
・家賃（住宅ローン）：5万5000円
・間取り：1LDK
・食費：3万〜4万円
・交際費：1万円
・電気代：3000円
・ガス代：8000円
・水道代：4000円
・通信費：5000円
・車の維持費：1万円
・毎月貯蓄に回している額：ほぼ回せていない
生活のやりくりのポイントは「買い物はなるべくポイントが貯まって、そのポイントが使えるお店を利用している。ポイントが倍の日やクーポンをチェックして買い物する」と教えてくれました。
今後については、「貯蓄ができるようになって、二人目以降を考えていきたい。子供がいる以上、正社員で働くには厳しいところもあるけど、子育てに適している環境があれば正社員になりたい」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
「生活がカツカツです」今回は、宮崎県に住む25歳女性世帯の生活実態です。
