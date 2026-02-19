USJ「任天堂エリア」5周年グッズ＆フードが公開！ “無敵”なパワーアップバンドなど登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」は、3月18日（水）に、2021年のグランドオープンから丸5周年を迎える。それに先駆け、今回5周年を記念したグッズ＆フードが公開。特別なパワーアップバンドも登場する。
【写真】USJ「任天堂エリア」5周年グッズ＆フード一覧 BGMが流れるスーパースターの「ポップコーンバケツ」も登場
■“無敵”なパワーアップバンド登場
本エリアの5周年を記念して、“無敵マリオ”バージョンの「アニバーサリー・パワーアップバンド」が新登場。スーパースターを手に入れた“無敵マリオ”をイメージしたカラフルな限定デザインを手に入れれば、“無敵”気分でエリアをより一層楽しむことができる。
パワーアップバンドがあると、キーチャレンジを体験できるほか、エリアでのプレイに応じてコインやデジタルスタンプを集めることも可能。パーク体験の幅がさらに広がるアイテムだ。
また、エリアのマップがモチーフの「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の世界観を詰め込んだ、新デザインのグッズも登場。「フェイスタオル」は、スーパースターのワッペンをワンポイントとしてあしらい、パークの楽しさを持ち帰れるデザインに仕上げた。
■期間限定フードも続々！
スーパースターの「ポップコーンバケツ」が、エリア開業5周年を記念した1年限定で、BGMとともに色とりどりに点滅するスペシャルバージョンに変身。スーパースターをゲットした時のおなじみのBGMが流れ、“無敵”モードでパワーがみなぎる気分を体験することができる。みんなでポップコーンバケツをピカピカ光らせながら、“無敵”気分を思いっ切り楽しめる。
さらに、本エリア入口の「スーパースター・プラザ」では、5周年限定のスーパースターで飾り付けた、スペシャルなケーキのモニュメントがゲストを出迎える。
そのモニュメントが実際に食べられるケーキとなったスーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキが、「キノピオ・カフェ」に登場。色とりどりのスターが散りばめられたカラフルなアニバーサリーケーキは、味もサイズもスペシャル仕様で、祝祭感あふれる一品だ。
「スーパー・ニンテンドー・ワールド」を全身を使って遊び尽くして、みんなで“一致団結”した後は、「キノピオ・カフェ」の「スーパースター・アニバーサリープレート 〜マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン〜」で身体も心もパワーアップ。
アニバーサリープレートは、ボリューム満点のチキンとラザニアでできたステージをマリオが大冒険する、そんな様子をイメージした一皿だ。主役には、ふかふかのスーパースターのパンが添えられ、思わず写真を撮りたくなる仕上がりだ。
■「マリオ・カフェ＆ストア」にも新商品
「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の外にも、“無敵”気分を味わえる商品が登場。ハリウッド・エリアにある「マリオ・カフェ＆ストア」では、スーパースターをモチーフにしたパンケーキが登場する。
「無敵！スーパースター・パンケーキサンド 〜マンゴー〜」は、キラキラと輝くカラフルなパンケーキの中には、濃厚なマンゴー＆クリームに加え、カリカリとした食感が楽しいスターの形をしたシュガーなど、見た目も味わいもワクワクするトッピングが詰まった一品。スーパースターを手に入れた時のように“無敵”気分を味わえるスペシャルスイーツで、食べるだけでパワーがみなぎる気分を味わえる 。
加えて「マリオ・カフェ＆ストア」の特別なドリンクも、今だけ「スーパースター」でキラキラにパワーアップ！ ゼリーたっぷりのソーダを飲んで元気をチャージしよう。
■限定ステッカーもらえる企画も
それから、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」に散らばったスーパースターを見つけてクルーに届けると、5周年限定のかわいい特別なステッカーがもらえるという企画も展開。
マリオ、ルイージ、ピーチ姫、キノピオ、ヨッシーは5人でケーキを焼くことにしたが、ケーキの仕上げに使うはずだった特別なデコレーションのスーパースターが、エリアのあちこちに飛び散ってしまったというストーリーで、クルーに「ポップコーンバケツ」を見せたり、フードや手持ちのグッズなど、エリア内に点在する’スター”を探して届けると限定ステッカーがもらえる。
“スター”が見つからない場合は、仲間とともに手や体を使ったポーズで表現したりと、みんなで“一致団結”して“スター”を見つけるのもOKだそうだ。
（C）Nintendo
TM ＆ （C） 2026 Universal Studios．All rights reserved．
