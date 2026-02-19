「日本人が突然の除外」「ストライカーを右WBで起用した」ブンデス全試合スタメンだった日本代表DF、まさかの先発落ちに独大手紙が驚き「多くの人が目をこすった」
ブレーメンDF菅原由勢の先発落ちをドイツ大手紙が驚きをもって伝えている。
昨夏にブレーメンに加入してからリーグ戦全試合にスタメン出場してきた日本代表DFは、現地２月14日に開催されたブンデスリーガ第22節・バイエルン戦（０−３）で移籍後初のベンチスタート。79分からの途中出場となった。
これを受けてドイツ大手紙『Bild』は、「日本人が突然の除外。菅原はブレーメンでベンチウォーマーとなるのか？」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。
「バイエルン戦の先発メンバーを見て、多くの人が目をこすって驚いた。指揮官はレギュラーの菅原ではなく、ストライカーのジャスティン・ジンマーを右ウイングバックで起用したのだ」
バイエルン戦後にブレーメンのダニエル・ティウネ監督は、菅原を先発から外した理由を「彼を否定する判断ではない」と説明。「今後、足もとでボールを受けてビルドアップに絡むタイプの右サイドの選手が必要になる試合もある。その時は、また彼を起用するだろう」と述べていた。
22日に行なわれる次節のザンクトパウリ戦でスタメン復帰はあるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
