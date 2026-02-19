伊織もえ、超ミニ！タイトなワンピース 美ボディ強調で「やば…着てみたい」「見惚れてしまう」
人気コスプレイヤーの伊織もえが19日、自身のXを更新。ボディラインが強調されたタイトな超ミニワンピース姿の写真を投稿した。
【写真】超ミニ＆黒パンスト！タイトなワンピース姿の伊織もえ
コスプレではない衣装で、Xでは「きゅるん」と満足気。美しいボディラインも見ることができ、ネット上では「やば…わたしも着てみたい」「タイトワンピめっちゃいいぞ」「リアルマンガスタイル爆誕」「なんかすごく見惚れてしまう」などの声が出ている。
伊織もえは、SNSフォロワー総数が世界で460万人を超える、アジア圏を中心に活躍中の日本を代表するコスプレイヤー・グラビアアイドル・ストリーマー。二次元のキャラクターがそのまま三次元に出てきたようなコスプレ表現と、 グラビアでも評価の高いスタイル、あどけない表情&癒し系ボイスが多くのファンに支持されている。
海外での人気も高く、中国、シンガポール、ロシア、フランスのイベントにも招致され、最近ではコスプレだけにとどまらず、CMや雑誌、ラジオなどにも活躍の場を広げている。
