フリースタイルスキー男子モーグルで、モーグル銅、新種目のデュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）が19日、帰国後に会見に臨んだ。

羽田着の航空機で帰国した堀島は、2つのメダルを首から提げてロビーに登場。約200人のファンから、大きな拍手で出迎えられた。

会見では「こういう大舞台から無事にケガもなく、またメダルも獲ることができて帰って来れてうれしい」と喜びを語り、「なんであんなに多くの方が僕が帰国することを知っているんだろう？というのが率直な気持ちです」と照れ笑いを浮かべながら、大勢のファンの出迎えに驚いた様子だった。

モーグル（シングル）で銅メダル、2選手が併走する対決方式の新種目デュアルモーグルでは銀メダルを獲得。22年北京大会の銅メダルに続き自身3個目のメダルは、2個で並んでいた里谷多英を抜き日本のモーグル選手として単独最多となった。

◇堀島 行真（ほりしま・いくま）1997年（平9）12月11日生まれ、岐阜県出身の28歳。岐阜第一高、中京大出。小4で本格的に競技を始める。3大会連続の五輪代表で22年北京大会銅メダル。世界選手権は25年にモーグル優勝、デュアルモーグル2位、17年には2冠。家族は22年北京五輪代表の輝紗良夫人（25）と1児。1メートル70。