平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんによるグループ『Number_i』が公式Instagramを更新。メンバーが交互に笑い合う、シュールでコミカルな動画を公開しました。



【写真を見る】【 Number_i 】「hahahah!!!」ファンへ笑う動画のプレゼント「何だかわからないけど、こっちが笑ってしまう」



投稿には「hahahah!!!」というシンプルなコメントとともに、3つスマイルの絵文字が添えられています。





動画は「ハハハハ……」という笑い声に合わせ、3人が交代で「笑われる役」を演じるスタイル。





まず、平野さんと岸さんが、中央で真顔を貫く神宮寺さんを指さしながら大笑い。





続いて、今度は神宮寺さんと岸さんが、左端でクールに立ち尽くす平野さんを指さして爆笑します。





最後に、平野さんと神宮寺さんが右端にいる岸さんをターゲットに大笑い。

岸さんは必死に澄ました表情をキープしようとしますが、二人に肩を叩かれるなどして、最後には耐えきれず「もらい笑い」してしまったところで動画は締めくくられています。



この動画を見たファンからは「何だかわからないけど、こっちが笑ってしまう」「見てるだけで楽しい」「つられてこっちまで笑っちゃうゥ〰️」「笑いこらえられてない岸くんかわいぃぃぃい」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】