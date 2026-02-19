東京・大阪などの春旅、新幹線＋ホテルが割安のセール開始 JR東海ツアーズ『2WEEK SALE』
ジェイアール東海ツアーズは、「新幹線＋ホテル」がおトクに予約できる人気企画『2WEEK SALE』を、あす2月20日午後1時〜3月6日午後0時59分まで開催する。
【画像】新幹線の時間も変更OK…EX旅パック
また、今回の『2WEEK SALE』では、スマートEX・エクスプレス予約会員IDとLINEアカウントを連携者を対象に、全てのセール商品を18日から先行発売している。セール後半には、LINEアカウント連携者を対象に、「予約時間帯限定割引クーポン」を配布予定。
■『2WEEK SALE』概要
先行発売：2026年2月18日（水）午後1時〜2月20日（金）午後0時59分
※先行発売ページへの招待には2月19日（木）までのエントリーが必要。また、登録にはLINEアカウント連携機能を使用。
対象旅行出発日：2026年4月10日（金）〜6月30日（火）
※施設により一部除外日あり
一般発売：2026年2月20日（金）午後1時〜3月6日（金）午後0時59分
対象旅行出発日：2026年4月10日（金）〜6月30日（火）
※施設により一部除外日あり
対象エリア
東京／舞浜・新浦安／神奈川／静岡／愛知／岐阜／三重（伊勢志摩・鳥羽）／京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島
※愛知／岐阜／三重エリアは、中国発の設定はない。
※京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島エリアは、中国および九州発の設定はない。
【画像】新幹線の時間も変更OK…EX旅パック
また、今回の『2WEEK SALE』では、スマートEX・エクスプレス予約会員IDとLINEアカウントを連携者を対象に、全てのセール商品を18日から先行発売している。セール後半には、LINEアカウント連携者を対象に、「予約時間帯限定割引クーポン」を配布予定。
先行発売：2026年2月18日（水）午後1時〜2月20日（金）午後0時59分
※先行発売ページへの招待には2月19日（木）までのエントリーが必要。また、登録にはLINEアカウント連携機能を使用。
対象旅行出発日：2026年4月10日（金）〜6月30日（火）
※施設により一部除外日あり
一般発売：2026年2月20日（金）午後1時〜3月6日（金）午後0時59分
対象旅行出発日：2026年4月10日（金）〜6月30日（火）
※施設により一部除外日あり
対象エリア
東京／舞浜・新浦安／神奈川／静岡／愛知／岐阜／三重（伊勢志摩・鳥羽）／京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島
※愛知／岐阜／三重エリアは、中国発の設定はない。
※京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島エリアは、中国および九州発の設定はない。