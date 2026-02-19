俳優の井上芳雄（46）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。人生初のピンチに向き合ってくれた女優について語った。

今年デビュー25周年を迎えた井上は、「健康でやって来られたのは親に感謝なんですけど」とこれまでの芸能生活を振り返った。現在40代半ばとなり、体の変化を感じるようになったといい、「去年初めてぐらい、風邪をこじらせてしまって、声が出なくなって」と明かした。

コロナ禍での休演は経験したが、「自分の声が出なくなって休むのはなかった」と告白。初日前日の最終リハーサルで異変を感じ、2回目を終えたところで病院へ向かった。

治療後、翌日の初日公演はなんとかこなしたが、「第一声からガサガサ」と回想。当時、女優の上白石萌音との2人ミュージカルで、名作「あしながおじさん」を舞台化した「ダディ・ロング・レッグズ」に挑んでいた。

それは「（舞台には）2人しかいなくて、常にどっちかが歌ってしゃべってる」内容のため、「ずっと枯れたまま歌ってしゃべって」という状態だったが、「萌音ちゃんは立派な女優なんで、何の動揺も見せず、むしろ僕に合わせてちょっと声量を下げてくれたりして」と告白。「演技を変えてくれて、ホントに支えてくれた」と語った。

しかしさらに翌日に声が出なくなり、休演を発表。その後の5日間8公演は代役が務め、井上は自宅療養を経て6日で復帰した。