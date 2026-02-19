タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新。ピラティスのスタジオでタレントの加藤綾菜さんと偶然出会ったことを報告しました。

【写真を見る】【 鈴木奈々 】 ピラティスで加藤綾菜と遭遇「私は食べる事が好きだから運動して自分磨き」





投稿された写真には、鏡越しに自撮りをする鈴木さんと加藤さんの姿が写っています。鈴木さんは薄いピンクのトップスに藍色のパンツを着用し、加藤さんは白いTシャツと赤のレギンスというスポーティーな装いで、二人とも笑顔で和やかな様子が伝わってきます。







鈴木さんは「ピラティス行ったら加藤綾菜ちゃんに偶然会った！うちら偶然会う事多くない？嬉しかった」と綴り、「体動かすと気分が良いね！サイコー！」とリフレッシュした様子を明かしました。







また、「私は食べる事が好きだから運動して自分磨きしてます！」と自身のライフスタイルについても言及。加えて「今日から本読もう！本読むの苦手だから少しずつ」「挑戦する事が大事だよね」と、運動による体づくりだけでなく、読書を通じて内面を磨くことへの意欲も覗かせました。







投稿には「#自分磨き」「#楽しいね」というハッシュタグも添えられており、日々の自己啓発を楽しむ鈴木さんの前向きな姿勢が感じられる内容となっています。



【担当：芸能情報ステーション】