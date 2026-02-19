Ｂ２ベルテックス静岡は１９日、青森ワッツ戦（２１、２２日・カクヒログループスーパーアリーナ）に向けて静岡市内で調整した。ＰＧ鍋田隆征（２４）が、弟で、青森に特別指定選手として加入したＰＧ鍋田憲伸（２１）＝法大３年＝との兄弟対決に意欲を示した。

東西最下位対決は、鍋田にとっては、負けられない戦いだ。「対戦はすごく楽しみ」。３つ年下の弟とは、小さい頃から家のゴールでよく一緒にバスケットをした。静岡学園中から系列高に進んだ兄とは違い、弟は静学中から高校バスケ界の名門・福岡大大濠高に進学した。「弟とはよく比べられてきた。周囲から憲伸のお兄ちゃん、と言われたけど、俺（隆征）の弟、なんですよね」と、兄のプライドをのぞかせる。

大学時代には２度対戦したという。４年生の隆征が率いた国士舘大が、１年生の憲伸のいた法大に２勝した。今回、Ｂリーグの舞台では初対決。「絶対に負けたくない相手」。同じＰＧとしてコートに立てば、マッチアップは避けられない。

今季、途中から青森に加入した弟は、ここまで８試合すべて途中出場ながら１試合平均１０・３点をマーク。今月１日の熊本戦では１７得点を挙げた。プレータイムも１試合平均２５分７秒で今や、チームの中心的存在だ。「それぐらいやるだろうな、とは思っていた」と、弟の能力を認める兄は「まずは、点を取らせないことを考えたい」と、気を引き締めた。

森高大ヘッドコーチ（３６）も「今の青森の日本人では、一番危険な選手」と、憲伸に警戒を強める。シュート力、攻撃のクリエイト力で攻撃の起点となる弟を止めることが、今節のテーマのひとつだ。

現在、ベルテックスはチームワーストタイの１１連敗中。「チームを勝たせるのが、いいＰＧの条件。チームの勝利を最優先したい」と、兄が気合を入れる。両親も青森のアリーナで観戦予定。敵地で兄の貫禄を見せて、連敗をストップさせる。