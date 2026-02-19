２０２４年にステージ３Ａの特殊型乳がん「浸潤（しんじゅん）性小葉がん」と診断され、右胸の全摘手術を受けたタレントの梅宮アンナが１９日、インナーブランド「Ｒａｆｒａ Ｌｕｎｉｃａ（ラフラ ルニカ）」新商品発表会に出席した。

梅宮は片胸用と前開きの２種類のインナーを共同開発。下着については、手術前から不安はあったそうだが、「ＳＮＳで（身につけられる）下着がないということを言うと、ほとんどの方がシームレスのタイプがあるので試してくださいと言われた。でも痛くて、２年くらいしないとつけられないんじゃないかなと思った」と回想。退院後しばらくは下着をつけることができなかったといい、「傷口に当たらないような下着がないのかなと思ったけど、日本にはなかった。アメリカからインターネットで取り寄せたりしてはいたけど、これはぜひ作らないといけないな」と自ら立ち上がった。

抗がん剤治療は終えたが、現在もホルモン剤による治療も継続しており「１０年、薬を飲まないといけないので、６３歳になるまで」と告白。「術後１年間は厳しかった。脇のリンパ節をとったので、手が上がらない。痛みがあると睡眠障害、眠れなくなって睡眠導入剤を使ったこともある」と振り返った。

「Ｒａｆｒａ Ｌｕｎｉｃａ」は、毛髪、美容、健康、医療のウェルネス事業をグローバル展開する株式会社アデランスの新ブランド。２３日から同社直営の病院内ヘアサロン、ＥＣサイトで発売を開始する。