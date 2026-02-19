円安受けて対円でしっかり＝オセアニア為替概況



昨日は対ドルで売りが目立った豪ドル。今日は午前に買い戻しが目立ったが続かず、午後は下げる展開。昨日NY市場のレンジ内での推移であり、大きな動きにはなっていない。

対円では円安を受けてしっかり。豪ドル円は昼過ぎに一時109円70銭を付けた。その後は対ドルでの豪ドル売りもあってやや売りが出ているが、昨日の高値109円20銭前後が短期のサポートとなっており、押し目は限定的。



NZドルは昨日の中銀会合の影響が継続する形で、朝方は対ドルで上値が重く、0.5958ドルを付けた。中銀のハト派姿勢が重石となっている。シルクNZ中銀総裁補が「次の金利操作は引き上げとなる可能性が高い」などと発言したことから、その後は昼にかけていったん買い戻しとなったが、0.5979ドルまでにとどまり、午後は少し値を落としてもみ合い。



NZドル円は円売りを受けて92円75銭まで上昇。午後にいったん下げるも、円安の流れが継続しており再び上昇。



今週の主な指標

【豪州】

02/18 08:30 Westpac先行指数 （1月） 結果 -0.05% 前回 0.08% （前月比）

02/18 09:30 賃金指数 （2025年 第4四半期） 結果 0.8% 予想 0.8% 前回 0.8% （前期比）

02/18 09:30 賃金指数 （2025年 第4四半期） 結果 3.4% 予想 3.4% 前回 3.3% （前年比）

02/19 09:30 雇用統計 （1月） 結果 1.78万人 予想 2.1万人 前回 6.52万人 （雇用者数）

02/19 09:30 雇用統計 （1月） 結果 4.1% 予想 4.2% 前回 4.1% （失業率）

02/19 09:30 雇用統計 （1月） 結果 5.05万人 前回 5.48万人 （正規雇用者数）

02/19 09:30 雇用統計 （1月） 結果 -3.27万人 前回 1.04万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



【NZ】

02/18 06:45 生産者物価指数 （2025年 第4四半期） 結果 0.1% 前回 0.6% （前期比）

02/18 10:00 NZ中銀政策金利 （2月） 結果 2.25% 予想 2.25% 前回 2.25% （NZ中銀政策金利）

02/20 06:45 貿易収支 （1月） 前回 0.52億NZドル （貿易収支）

