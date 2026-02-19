【トルコ】
消費者信頼感指数（2月）16:00
予想　N/A　前回　83.7

【スイス】
鉱工業生産指数（2025年 第4四半期）16:30
予想　N/A　前回　2.4%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（12月）18:00
予想　N/A　前回　86.0億ユーロ（季調済)

ユーロ圏建設業生産高（12月）19:00
予想　N/A　前回　-1.1%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.8%（前年比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（2月）20日00:00　
予想　-11.8　前回　-12.4

【カナダ】
国際商品貿易（12月）22:30
予想　-20.0億カナダドル　前回　-22.0億カナダドル

【米国】
新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）22:30
予想　22.6万件　前回　22.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/01 - 02/07）　
予想　186.1万件　前回　186.2万件（継続受給者数)

貿易収支（12月）22:30
予想　-555.0億ドル　前回　-568.0億ドル

フィラデルフィア連銀景況指数（2月）22:30
予想　7.7　前回　12.6

卸売在庫（速報値）（12月）22:30
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)

中古住宅販売成約指数（1月）20日00:00
予想　2.5%　前回　-9.3%（前月比)
予想　N/A　前回　-1.3%（前年比)

景気先行指数（1月）20日00:00
予想　-0.1%　前回　（前月比)

【NZ】
貿易収支（1月）20日06:45
予想　N/A　前回　0.52億NZドル

※予定は変更されることがあります。