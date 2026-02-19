18:00　ECB経済報告
20:00　チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演
20:30　デギンドスECB副総裁、イベント講演（質疑応答あり）
22:20　ボスティック・アトランタ連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）
22:30　ボウマンFRB副議長、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
23:00　カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

20日
0:30　グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議開会挨拶
2:00　米週間石油在庫統計
3:00　米30年インフレ連動債（TIPS）入札（90億ドル）

中国市場は春節（旧正月）のため休場（～23日）
香港市場は春節（旧正月）のため休場（～19日）

欧米主要企業決算
エアバス、ネスレ、ルノー、ウォルマート

※予定は変更されることがあります。