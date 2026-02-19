これからの予定【発言・イベント】
18:00 ECB経済報告
20:00 チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演
20:30 デギンドスECB副総裁、イベント講演（質疑応答あり）
22:20 ボスティック・アトランタ連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）
22:30 ボウマンFRB副議長、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
23:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
20日
0:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議開会挨拶
2:00 米週間石油在庫統計
3:00 米30年インフレ連動債（TIPS）入札（90億ドル）
中国市場は春節（旧正月）のため休場（～23日）
香港市場は春節（旧正月）のため休場（～19日）
欧米主要企業決算
エアバス、ネスレ、ルノー、ウォルマート
※予定は変更されることがあります。
