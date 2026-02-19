テクニカルポイント ドルカナダ、中立状態、レンジ上抜けを試すか テクニカルポイント ドルカナダ、中立状態、レンジ上抜けを試すか

テクニカルポイント ドルカナダ、中立状態、レンジ上抜けを試すか



1.3892 一目均衡表・雲（上限）

1.3863 100日移動平均

1.3813 200日移動平均

1.3801 一目均衡表・雲（下限）

1.3775 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3762 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3706 一目均衡表・基準線

1.3703 現値

1.3637 21日移動平均

1.3626 10日移動平均

1.3605 一目均衡表・転換線

1.3500 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3490 エンベロープ1%下限（10日間）



ドルカナダは１月後半からの下降トレンドは終了している。２月に入ってからは、１．３５００から１．３７００を中心としたレンジで保ち合い相場となっている。現在の水準は、ちょうど１．３７台に乗せたところで、明確な上抜けを確認したい状況だ。ＲＳＩ（１４日）は５２．５と小幅に上昇しているが、中立水準５０からは離れていない。１．３６台前半に１０＋２１日線があり、サポート水準になっている。上値は１．３８００付近に一目均衡表の雲下限や２００日線などが集まっている。

