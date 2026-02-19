こんにちは！みなさん！
2月のコラムをお届けします！

最近、寒かったり暖かかったりで
毎日大変！！！

もうすぐ冬も終わるかな……
春が待ち遠しい……！！！

わたしは最近少し調子が悪く……（とはいえ元気です）
なるべく自分の心と身体を労わらなきゃ、という意識で日々動いております。

これはもう自分の問題？
問題というのも違う気はするのだけれど、
今はきっとこういうターム。
落ち着くまで、今のわたしと向き合うしかないのです。

きっと大丈夫。

もしかしたら、はじめてこのコラムを読む方は
冒頭からびっくりしちゃうかもしれないね。ごめんなさい。笑

よかったらわたしのTikTokも見てくださいな。

https://www.tiktok.com/@yu_____1220?_r=1&_t=ZS-941NWubJlbe

2月に入ってから、少し夜型になってしまっているー！
だいもん（愛犬）にも申し訳ない……。

きっとそのせいもあるので、
今夜こそ早寝するぞー！！！

さて今回は、季節の変わり目にぴったりな
癒しグッズや癒しスポットをご紹介します！

実際に今、わたしがリアルにほしいものや
行きたいところなので、
春になったらおでかけしたいなー！！！

まずは、寝ながら首肩をあたためる枕
「CALQS（カルクス）」

https://hotpillow-basic.calqs-sleep.com/hotpillow-basic

インスタ広告で見つけて……これほしい！！！
となりました。

皆さま、安眠できていますか？

わたしは最近なかなか寝付けず……
「あずきのちから」をお腹に当てたり、
あったかグッズを大愛用しております！

これ本当に気になる！
寝心地はどうなのか試してみたいけど、
もし使っている方がいたらぜひ教えてください！

愛用しているものでのご紹介だと、
「nakedfact」のお茶。

https://nakedfact.jp/

https://www.instagram.com/nakedfact_jp?igsh=aDJwODdhcWtzb2l5

近年、寝る前の導入ドリンクなども増えていますが、
血糖値をゆるやかに上げて満腹中枢を刺激し、
眠気がくるという仕組みだそうで……
（諸説あると思います）

こちらの『GOOD NIGHT TEA』は
中国のラフマというお茶が使われていて、
香り深いノンカフェインのルイボスティーが味わえます。

実際にブランドプロデューサーの方とお話する機会があり、
購入して飲んでみたら、
心がほっこり、ほかほかするような気持ちで眠れました。

最近飲んでいないので、また飲まねば……！

そして、愛犬と楽しめる香りもの。

「balanced paws」の
『RENEWOOD＋NICHE STONE セット』

https://balancedpaws.jp/products/renewood-niche-stone-set

本来、香りものはペットにはよくないという話も聞きますが、
愛犬と一緒に楽しめるなんて最高ですよね。

年々好みの香りも変わってきましたが、
今のわたしの気分にぴったりの予感。

だいもんのためにもなるべく一緒にいてあげたいのですが、
日々の予定や仕事で、お留守番させてしまうことも増えてきました。

そんなときに見つけたのがこのアイテム。

オブジェとしても可愛いし、
精油ベースの香りも気になります。

最近欲しいものといえば、
自分のものを差し置いて……
ほとんどが愛犬グッズ！！！

もうすぐ散歩デビューも近いので、
一緒にお出かけできるのが楽しみです。

そして、去年の夏くらいからずっと言っている
ジブリ映画「思い出のマーニー」のモデル地となった
軽井沢「タリアセンホテル」。

https://vt.tiktok.com/ZSmUmyB3b/

初夏ごろ、
ここでデジタルデトックスをしながら
自転車に乗ったり、コテージで文庫本を読みたい。

https://kyuzitsu-inubu.com/spot/detail/48174/

調べたら、わんちゃんはリードありなら一緒に施設を利用できるとのこと！

今年、絶対行くぞ！楽しみです！

SNSでも発表があったように、
2026年4月1日（水）〜4月5日（日）
ミュージカルに出演いたします！

現時点では作品や役柄の発表はまだなので、
今後の情報解禁をお楽しみに。

わくわく、どきどきですが、
原点となるダンス、
大好きな歌を掛け合わせたミュージカル、
そしてお芝居。

再びステージに立ち、皆さまに会えることを
本当に本当に楽しみにしております。

先日、SNSでの反応が大きくて、
わたし本当に嬉しかったです。

これからもこつこつ、
そしてわたしらしく楽しく、
頑張っていきます。

あ！あと！
だいもんと、とあることに挑戦します！

こちらも追ってお知らせしますので、

ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします！

今回は少し、自分を癒したいコラムになってしまいましたが、
皆さまも日々頑張っている自分を褒めて、
心身ともに労わってあげてくださいね。

3月からは映画の祭典もたくさん！
わたしも計画します……！

最後に、バレンタインの様子を少し。

いつも本当にありがとうございます。

それではまた3月に。
ゆうでした！ばいばい！

(執筆者: ゆう)