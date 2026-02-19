寝る前に飲むお茶、愛犬と楽しめる香り、憧れのホテル…寒い冬を乗り切る“癒しTIPs”
こんにちは！みなさん！
2月のコラムをお届けします！
最近、寒かったり暖かかったりで
毎日大変！！！
もうすぐ冬も終わるかな……
春が待ち遠しい……！！！
わたしは最近少し調子が悪く……（とはいえ元気です）
なるべく自分の心と身体を労わらなきゃ、という意識で日々動いております。
これはもう自分の問題？
問題というのも違う気はするのだけれど、
今はきっとこういうターム。
落ち着くまで、今のわたしと向き合うしかないのです。
きっと大丈夫。
もしかしたら、はじめてこのコラムを読む方は
冒頭からびっくりしちゃうかもしれないね。ごめんなさい。笑
よかったらわたしのTikTokも見てくださいな。
https://www.tiktok.com/@yu_____1220?_r=1&_t=ZS-941NWubJlbe
2月に入ってから、少し夜型になってしまっているー！
だいもん（愛犬）にも申し訳ない……。
きっとそのせいもあるので、
今夜こそ早寝するぞー！！！
⸻
さて今回は、季節の変わり目にぴったりな
癒しグッズや癒しスポットをご紹介します！
実際に今、わたしがリアルにほしいものや
行きたいところなので、
春になったらおでかけしたいなー！！！
⸻
まずは、寝ながら首肩をあたためる枕
「CALQS（カルクス）」
https://hotpillow-basic.calqs-sleep.com/hotpillow-basic
インスタ広告で見つけて……これほしい！！！
となりました。
皆さま、安眠できていますか？
わたしは最近なかなか寝付けず……
「あずきのちから」をお腹に当てたり、
あったかグッズを大愛用しております！
これ本当に気になる！
寝心地はどうなのか試してみたいけど、
もし使っている方がいたらぜひ教えてください！
⸻
愛用しているものでのご紹介だと、
「nakedfact」のお茶。
https://nakedfact.jp/
https://www.instagram.com/nakedfact_jp?igsh=aDJwODdhcWtzb2l5
近年、寝る前の導入ドリンクなども増えていますが、
血糖値をゆるやかに上げて満腹中枢を刺激し、
眠気がくるという仕組みだそうで……
（諸説あると思います）
こちらの『GOOD NIGHT TEA』は
中国のラフマというお茶が使われていて、
香り深いノンカフェインのルイボスティーが味わえます。
実際にブランドプロデューサーの方とお話する機会があり、
購入して飲んでみたら、
心がほっこり、ほかほかするような気持ちで眠れました。
最近飲んでいないので、また飲まねば……！
⸻
そして、愛犬と楽しめる香りもの。
「balanced paws」の
『RENEWOOD＋NICHE STONE セット』
https://balancedpaws.jp/products/renewood-niche-stone-set
本来、香りものはペットにはよくないという話も聞きますが、
愛犬と一緒に楽しめるなんて最高ですよね。
年々好みの香りも変わってきましたが、
今のわたしの気分にぴったりの予感。
だいもんのためにもなるべく一緒にいてあげたいのですが、
日々の予定や仕事で、お留守番させてしまうことも増えてきました。
そんなときに見つけたのがこのアイテム。
オブジェとしても可愛いし、
精油ベースの香りも気になります。
⸻
最近欲しいものといえば、
自分のものを差し置いて……
ほとんどが愛犬グッズ！！！
もうすぐ散歩デビューも近いので、
一緒にお出かけできるのが楽しみです。
⸻
そして、去年の夏くらいからずっと言っている
ジブリ映画「思い出のマーニー」のモデル地となった
軽井沢「タリアセンホテル」。
https://vt.tiktok.com/ZSmUmyB3b/
初夏ごろ、
ここでデジタルデトックスをしながら
自転車に乗ったり、コテージで文庫本を読みたい。
https://kyuzitsu-inubu.com/spot/detail/48174/
調べたら、わんちゃんはリードありなら一緒に施設を利用できるとのこと！
今年、絶対行くぞ！楽しみです！
⸻
SNSでも発表があったように、
2026年4月1日（水）〜4月5日（日）
ミュージカルに出演いたします！
現時点では作品や役柄の発表はまだなので、
今後の情報解禁をお楽しみに。
わくわく、どきどきですが、
原点となるダンス、
大好きな歌を掛け合わせたミュージカル、
そしてお芝居。
再びステージに立ち、皆さまに会えることを
本当に本当に楽しみにしております。
先日、SNSでの反応が大きくて、
わたし本当に嬉しかったです。
これからもこつこつ、
そしてわたしらしく楽しく、
頑張っていきます。
あ！あと！
だいもんと、とあることに挑戦します！
こちらも追ってお知らせしますので、
ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします！
⸻
今回は少し、自分を癒したいコラムになってしまいましたが、
皆さまも日々頑張っている自分を褒めて、
心身ともに労わってあげてくださいね。
3月からは映画の祭典もたくさん！
わたしも計画します……！
最後に、バレンタインの様子を少し。
いつも本当にありがとうございます。
それではまた3月に。
ゆうでした！ばいばい！
⸻
(執筆者: ゆう)