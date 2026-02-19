こんにちは！みなさん！

2月のコラムをお届けします！

最近、寒かったり暖かかったりで

毎日大変！！！

もうすぐ冬も終わるかな……

春が待ち遠しい……！！！

わたしは最近少し調子が悪く……（とはいえ元気です）

なるべく自分の心と身体を労わらなきゃ、という意識で日々動いております。

これはもう自分の問題？

問題というのも違う気はするのだけれど、

今はきっとこういうターム。

落ち着くまで、今のわたしと向き合うしかないのです。

きっと大丈夫。

もしかしたら、はじめてこのコラムを読む方は

冒頭からびっくりしちゃうかもしれないね。ごめんなさい。笑

よかったらわたしのTikTokも見てくださいな。

https://www.tiktok.com/@yu_____1220?_r=1&_t=ZS-941NWubJlbe



2月に入ってから、少し夜型になってしまっているー！

だいもん（愛犬）にも申し訳ない……。

きっとそのせいもあるので、

今夜こそ早寝するぞー！！！

⸻

さて今回は、季節の変わり目にぴったりな

癒しグッズや癒しスポットをご紹介します！

実際に今、わたしがリアルにほしいものや

行きたいところなので、

春になったらおでかけしたいなー！！！

⸻

まずは、寝ながら首肩をあたためる枕

「CALQS（カルクス）」

https://hotpillow-basic.calqs-sleep.com/hotpillow-basic

インスタ広告で見つけて……これほしい！！！

となりました。

皆さま、安眠できていますか？

わたしは最近なかなか寝付けず……

「あずきのちから」をお腹に当てたり、

あったかグッズを大愛用しております！

これ本当に気になる！

寝心地はどうなのか試してみたいけど、

もし使っている方がいたらぜひ教えてください！

⸻

愛用しているものでのご紹介だと、

「nakedfact」のお茶。

https://nakedfact.jp/

https://www.instagram.com/nakedfact_jp?igsh=aDJwODdhcWtzb2l5



近年、寝る前の導入ドリンクなども増えていますが、

血糖値をゆるやかに上げて満腹中枢を刺激し、

眠気がくるという仕組みだそうで……

（諸説あると思います）

こちらの『GOOD NIGHT TEA』は

中国のラフマというお茶が使われていて、

香り深いノンカフェインのルイボスティーが味わえます。

実際にブランドプロデューサーの方とお話する機会があり、

購入して飲んでみたら、

心がほっこり、ほかほかするような気持ちで眠れました。

最近飲んでいないので、また飲まねば……！

⸻

そして、愛犬と楽しめる香りもの。

「balanced paws」の

『RENEWOOD＋NICHE STONE セット』

https://balancedpaws.jp/products/renewood-niche-stone-set

本来、香りものはペットにはよくないという話も聞きますが、

愛犬と一緒に楽しめるなんて最高ですよね。

年々好みの香りも変わってきましたが、

今のわたしの気分にぴったりの予感。

だいもんのためにもなるべく一緒にいてあげたいのですが、

日々の予定や仕事で、お留守番させてしまうことも増えてきました。

そんなときに見つけたのがこのアイテム。

オブジェとしても可愛いし、

精油ベースの香りも気になります。

⸻

最近欲しいものといえば、

自分のものを差し置いて……

ほとんどが愛犬グッズ！！！

もうすぐ散歩デビューも近いので、

一緒にお出かけできるのが楽しみです。

⸻

そして、去年の夏くらいからずっと言っている

ジブリ映画「思い出のマーニー」のモデル地となった

軽井沢「タリアセンホテル」。

https://vt.tiktok.com/ZSmUmyB3b/



初夏ごろ、

ここでデジタルデトックスをしながら

自転車に乗ったり、コテージで文庫本を読みたい。

https://kyuzitsu-inubu.com/spot/detail/48174/

調べたら、わんちゃんはリードありなら一緒に施設を利用できるとのこと！

今年、絶対行くぞ！楽しみです！

⸻

SNSでも発表があったように、

2026年4月1日（水）〜4月5日（日）

ミュージカルに出演いたします！

現時点では作品や役柄の発表はまだなので、

今後の情報解禁をお楽しみに。

わくわく、どきどきですが、

原点となるダンス、

大好きな歌を掛け合わせたミュージカル、

そしてお芝居。

再びステージに立ち、皆さまに会えることを

本当に本当に楽しみにしております。

先日、SNSでの反応が大きくて、

わたし本当に嬉しかったです。

これからもこつこつ、

そしてわたしらしく楽しく、

頑張っていきます。

あ！あと！

だいもんと、とあることに挑戦します！

こちらも追ってお知らせしますので、

ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします！

⸻

今回は少し、自分を癒したいコラムになってしまいましたが、

皆さまも日々頑張っている自分を褒めて、

心身ともに労わってあげてくださいね。

3月からは映画の祭典もたくさん！

わたしも計画します……！

最後に、バレンタインの様子を少し。

いつも本当にありがとうございます。

それではまた3月に。

ゆうでした！ばいばい！

⸻

(執筆者: ゆう)

