「BAPE×サンリオキャラクターズ」コラボ決定 キティ＆クロミのビジュアル公開
ファッションブランド『A BATHING APE』（BAPE）が、サンリオキャラクターズとコラボレーションすることを、ブランドのSNSなどで発表した。BAPEロゴとハローキティ＆クロミがコラボしたビジュアルが先行公開された。
【画像】ハローキティ＆クロミが登場したコラボビジュアル
2024年12月には、BAPEのマスコットキャラクター「BABY MILO」の誕生25周年を記念して、サンリオキャラクターズとのコラボコレクションを発売。サンリオのキャラクターから、ハローキティ、ポチャッコ、リトルツインスターズ、タキシードサム、シナモロール、マイメロディ、バッドばつ丸、ポムポムプリン、クロミ、けろけろけろっぴ、パティ＆ジミーの11の人気キャラクターが参加した。
今回はBAPEとのコラボで、どのキャラクターが登場し、どんなデザインのアイテムが展開されるのか。続報が待たれる。
18日午後10時にSNSに投稿されると、19日午後3時の時点でXは115万インプ＆2万5000いいね、インスタグラムでは3万7000いいねがついており、世界中のファンからコメントも寄せられている。
