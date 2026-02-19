フリーアナウンサーの木佐彩子（54）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。夫で楽天GMの石井一久氏（52）との出会いについて語った。

木佐は石井氏との出会いを問われ「大学の同級生の結婚式」と打ち明けた。「たまたま同級生が割と早めに結婚して。そのところで会って。“なんか野球選手らしい”“へえー”みたいな」と続けた。

石井氏も木佐のことを「“来年フジテレビのアナウンサーになるらしい”“へえー”」といった会話で認識したと言い、「だから第一印象は全然良くない。良くないっていうか、何ともない。あんまり」とぶっちゃけ。

「だからほら、結婚する人って、出会った時にビビッ！とか言うじゃないですか。全くないっていうのは実感しています」としみじみと話した。

当時の石井氏はすでに野球選手として成功していたかと問われても木佐は「ポワンとしてました」と語り、「ヤクルトの選手だったっていうくらい。その頃本当に野球とか興味なかったから」と苦笑した。

「私の中では見たいドラマを（予約録画に）セッティングすると、野球が延長すると、せっかくドラマセッティングしたのに、最後の30分が野球中継でみたいな」と語り、「どっちかというとにっくき（相手）。本当に」と続けて笑わせた。

どちらが話しかけたのかと聞かれても「ほとんどしゃべってないんですよ。“あそこにいる人がそうらしいよ”“へえー”ぐらいで」と再度説明。

実際に話したのは「現場で。『プロ野球ニュース』を担当していた時にヤクルトスワローズが凄く強くて、割と野村監督のインタビューを毎試合。面白いので。それがまあ本番前のお仕事で、そうすると1人ポワーンとした人が。“ああ、随分お久しぶりです”みたいな」と取材先で再会した際だったと語った。

また木佐が「めざましテレビ」を担当していた当時は、フジテレビでも会っていたと明かされた。木佐は石井がフジテレビのヤクルト担当ディレクターと仲が良く、編集マンになりたいとの夢も持っていたために「試合終わりでスポーツ（局）に行って、テロップを一緒に考えていた」と言い、「それが終わると私も『めざまし』で出社して、（石井氏が）いたりしてちょっと面白かった」と振り返った。

MCの神田愛花は「タイミング合わせて会いにきていたんじゃないの。不器用そうだから」と推測し、MCの「ハライチ」澤部佑は「可能性はある」と同調。

木佐は「そうですね。そんな派手に飲んだりする人じゃない。友達もあまりいなかった。ただその人と仲が良くて」と証言した。