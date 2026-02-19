お笑いコンビ、アルコ＆ピースの平子祐希（46）が、18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。発売した写真集を紹介した。

オードリー春日俊彰（47）から「平子さん、写真集がね。いろんなところで言われてると思いますけど」とふれられ、平子は「艶夢（えんむ）ね。つやゆめと書いて艶夢ね」とアピールした。

番組に実物が登場し、平子は「ViViの方が『写真集出しませんか？』ってオファーをかけてきていただいて。軽おもしろみたいな提案もするじゃないですか、全部却下されました。ViViが作りました。正面から」と本気の写真集であることを明かした。

セクシーなカットが紹介されると、共演したピン芸人の吉住は「他意はないんですけど、後輩にどう思われるかなとかは思わない？」と質問した。

平子は「大したもんで、“ざまあみやがれ”って思う。やり切った。100やり切ったから、大枠のボケっていう逃げ方もできるから」と語った。

吉住は中身を見ると「憎いのが、結婚指輪したまま撮ってるんです」と語った。

平子は「だから“つやゆめ”というか、夢での逢瀬（おうせ）というか…」と語ると、吉住は「ちょっといいですか。うるせえ」と平子に言い返し、スタジオを笑わせた。

吉住は写真集について「でもこれすごい。大人の本気を見ました」と完成度の高さに驚いていた。