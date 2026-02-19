岡野バルブ製造<6492.T>、ＴＶＥ<6466.T>＝思惑買いにストップ高。ＮＨＫが１９日、日米合意に基づく日本の対米投融資の第２弾の選定作業において、これまでに次世代型の原子炉の建設などを巡って具体的な検討が進められていることが分かった、と報じた。これを受け、次世代原子炉の関連銘柄が物色人気化している。バルブ・アクチュエーターを原子力向けに展開する日本ギア工業<6356.T>もストップ高。バルブメーカーでＬＰガス向けを主力とする宮入バルブ製作所<6495.T>にも思惑的な資金が流入している。



ヒビノ<2469.T>＝上値追い指向強め昨年来高値を更新。同社はきょう、「パナソニック スタジアム吹田」に８ミリピッチＬＥＤディスプレーシステム「ＣｈｒｏｍａＬＥＤ ８Ｂ」を納入したことを明らかにしており、これが株価を刺激したようだ。今回納入したＬＥＤディスプレーは、バナービジョンとしてホーム・アウェイ双方のゴール裏に各１面ずつ設置され、既に１５日から運用を開始。同社は２３年に同スタジアムへ２面の大型ビジョンを納入しており、映像品質の高さと長期安定稼働が評価され、追加採用に至ったという。



マイクロアド<9553.T>＝大幅高で新値追い。この日、Ｗｅｂメディア運営企業における広告管理の業務効率化と、収益最大化を同時に支援するワンタグソリューション「ＵｎｉｏｎＴａｇ（ユニオンタグ）」の提供を開始したと発表したことが好感されている。「ＵｎｉｏｎＴａｇ」は、タグ１つの実装で「ＭｉｃｒｏＡｄ ＣＯＭＰＡＳＳ」やＧｏｏｇｌｅを含む複数の広告収益化プラットフォームの運用を統合管理し、広告配信の自動最適化を実現するソリューション。煩雑な運用工数を削減し広告管理を効率化するほか、広告在庫の価値をより引き出すことで収益最大化を支援するとしている。



リガク・ホールディングス<268A.T>＝急速人気化で一時ストップ高。前日に続く上場来高値更新で青空圏に突入している。高市早苗政権が掲げる１７の重点投資分野のひとつＡＩ・半導体では、ＡＩデータセンター向け記憶装置であるＳＳＤの需要が急拡大し、ＳＳＤに搭載されるＮＡＮＤ型フラッシュメモリーを製造するキオクシアホールディングス<285A.T>が年初から記録的な大商いで急速に株価水準を切り上げている。Ｘ線分析装置で世界屈指の競争力を有するリガクＨＤは、このキオクシアとも強力な連携関係にあり、ＮＡＮＤメモリー量産ラインに次世代半導体用計測装置の導入が決まっている。市場では「高市政策を意識してキオクシア関連との位置づけで改めて脚光を浴びているほか、米国との対米投融資の第２弾プロジェクトに絡む思惑もあるのではないか」（中堅証券ストラテジスト）という指摘も出ている。



ブックオフグループホールディングス<9278.T>＝物色人気にストップ高。１８日取引終了後に伊藤忠商事<8001.T>との資本・業務提携を発表しており、これが好感されている。伊藤忠傘下のファミリーマートが持つ店舗網を活用したリユース品の仕入強化をはじめ、プレミアムサービス事業（ブランド品買い取りやジュエリーの修理・販売など）の出店拡大や集客、海外事業の推進、新規事業の立ち上げなどを図る。伊藤忠はブックオフＧの株主である小学館、集英社、講談社の３社から市場外の相対取引により、８７万９０００株（議決権ベースで５．０１％）を取得する。



Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>＝急動意。１１００～１２００円を軸としたもみ合いをマドを開けて上放れてきた。漫画を中心とするコンテンツを自社サーバーを活用して配信しており、独自のＡＩソリューションにも定評がある。業績も２６年７月期は営業利益段階で前期比８割を超える伸びを見込むなど好調を極めている。そうしたなか、世界的な資産運用会社ブラックロックの日本法人であるブラックロック・ジャパンが１８日付で提出した大量保有報告書によると、ブラックロックと共同保有者のリンクユーＧ株式の保有比率が５．１０％と新たに５％を超過したことが分かった。保有目的は純投資（投資一任契約に基づく顧客の資産運用及び投資信託約款に基づく資産運用目的）としており、これが同社株の先高期待を抱かせる材料となり、株価を強く刺激する格好となった。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS