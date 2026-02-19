どうする韓国代表…最速162kmメジャー投手もケガ離脱　本人も無念「家族が旅行の準備を終えていたのに…」【WBC】

韓国代表としてWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）参戦が決まっていた韓国系アメリカ人投手ライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）が、負傷自体に残念な心境を伝えた。

【写真】韓国プロ野球の美女チアリーダー、目を疑う非現実的ボディ

韓国野球委員会（KBO）は2月19日、「負傷によりWBC出場が難しくなったセントルイス・カージナルスのライリー・オブライエンの代替選手として、斗山ベアーズのキム・テギョンを確定し、WBC組織委員会に選手交代承認を要請した」と明らかにした。

キム・テギョン（写真提供＝OSEN）

オブライエンは代表メンバー発表前から韓国代表入りを望んでいた選手だった。韓国代表率いるリュ・ジヒョン監督は今年1月のサイパン1次キャンプ出国時、「オブライエンとジャマイ・ジョーンズ（デトロイト・タイガース）は昨年から我々がコミュニケーションを取った際、非常に積極的な姿勢を見せていた。大きな問題がなければ合流するだろう」と伝えていた。

また、指揮官は「初めて会ったとき、本人もチーム内での立場が非常に確固たる状況ではなかったため、少し意外だという反応を示した。だが、代表コーチングスタッフとKBOが誠意を尽くして説明し、その後は非常に積極的な態度を見せた」とオブライエンとの対話過程を説明したこともある。

最速162kmを誇るオブライエンは昨季42試合（48回）を消化し、3勝1敗6セーブ6ホールド、防御率2.06を記録した。WBCでは韓国代表クローザーを務める予定だった。

リュ監督は最終エントリー発表後、「オブライエン選手はメジャーリーグでも強力なボールを投げる投手だ。基本的にクローザーを考えている。試合後半の7回から9回の間、チームが最も必要とするときに投入する計画だ」と明かしていたが、負傷というアクシデントにより代表から離脱することになった。

オブライエンはKBOを通じて、「最近負ったふくらはぎの負傷の回復が予想より遅れている。そのため、負傷悪化を防ぎ万全の注意を払うため、来たるWBCに韓国代表として参加できなくなった」と説明した。

続けて、「今大会は非常に期待していた機会であり、韓国代表の一員に選ばれたことは自分と家族にとっても本当に大きな意味があった。家族はすでに旅行計画まですべて終えていた状態だったため、自分も現場に一緒にいられないことが非常に残念だ」と無念さを表した。

オブライエンは「今は来るシーズンに向けて健康を回復し、コンディションを整えることを最優先にしなければならない状況だ。大会に臨むチームコリアの健闘を祈り、将来もう一度国家を代表できる機会が訪れることを心から願っている」と付け加えた。

（記事提供＝OSEN）