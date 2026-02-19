【管理栄養士のラク食べダイエット】すぐ食べても冷やして食べても◎な「にんたまサラダ」
時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。
自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功したんだそう。
この経験を活かし、食事を整えることの大切さを伝える発信を続けているゆりなさんが提案する、加熱はレンチンだけのダイエットレシピをご紹介します。
■にんたまサラダ
すぐ食べても冷やして食べてもおいしい。たんぱく質豊富な副菜！
1食当たりエネルギー 76kcal
たんぱく質 3.9g｜脂質 4.8g｜炭水化物 2.8g｜食物繊維 1.4g｜塩分 0.5g
レンチン時間
5分〜
■使用器具
▶耐熱容器 中
15.6cm×15.6cm×5.5cm（容量800ml）
▶耐熱ボウル 大
直径約21.3cm×高さ9cm（容量1500ml）
材料（4食分）
にんじん……1本
ゆで卵……2個
A
・無糖ヨーグルト……大さじ2
・ポン酢しょうゆ、白すりごま……各大さじ1
・ごま油……小さじ1
・塩……ひとつまみ
作り方
1 にんじんは濡らしたキッチンペーパーで包み、その上からラップをする。耐熱容器にのせて、電子レンジ（600W）で5〜7分加熱する（皮が気になる人は、加熱後にはがして取り除く）。
2 ボウルに1、ゆで卵、Aを入れる。にんじんとゆで卵を崩しながら和える。
※きゅうりをプラスしても◎。薄い輪切りにして塩揉みし、水けを切って加える
■レシピを参考にするときは
・大さじ1は15ml、小さじ1は5ml。
・電子レンジ600Wのレシピで500W加熱にしたい場合は、加熱時間を1.2倍の目安に計算してください。
著＝ゆりな／『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』