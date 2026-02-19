映画『教場 Reunion／Requiem』の公式Xが更新され、2月19日放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に木村拓哉がゲスト出演することが明らかに。公開されたオフショットが注目を集めている。

【画像＆動画】木村拓哉『トークィーンズ』オフショット＆予告映像

■木村拓哉が『トークィーンズ』に登場！番組史上初、3週ぶち抜き放送が決定

投稿によると、番組史上初となる“3週ぶち抜き”での放送が決定。内容も“初”づくしのスペシャル回になるという。

公開されたオフショットでは、カラフルな番組セットを背景に、木村が襟を立てたキルティングパターンのデニムシャツジャケットに白Tシャツを合わせたカジュアルな装いで登場。

ネイビーのパンツとフェザーネックレスを合わせ、黒縁メガネ姿でポケットに手を入れ、穏やかな表情を浮かべている。

■「今夜はトークィーンズにお邪魔させて頂きます！」（木村拓哉）

また、木村は自身のInstagramのストーリーズを更新。同じ衣装で少し体を傾けたショットを公開し、「今夜はトークィーンズにお邪魔させて頂きます！良かったら、是非」と呼びかけ、番組出演を告知している。

木村拓哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/

■『トークィーンズ』予告映像