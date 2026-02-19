銚子丸 <3075> [東証Ｓ] が2月19日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年2月期の期末一括配当を従来計画の12円→14円(前期は12円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策の一つとして位置付けております。中長期視点での価値創造のための投資を優先したうえで、年間の配当金については ＤＯＥ（株主資本配当率）２％程度を目安とし、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 上記方針に基づき、2026年２月期の期末配当予想につきましては、前回予想に比べて２円増配の１株当たり14円に修正いたします。

