　19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　161020　　　 0.2　　　 55580
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 17998　　　-9.2　　　　4371
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13852　　　 5.1　　　 66120
４. <1540> 純金信託　　　　 12925　　　-1.8　　　 23800
５. <1321> 野村日経平均　　 11971　　 -28.6　　　 59710
６. <1542> 純銀信託　　　　　9876　　　 8.7　　　 35740
７. <1579> 日経ブル２　　　　8371　　　 3.2　　　 599.1
８. <1360> 日経ベア２　　　　6286　　 -18.1　　　 107.7
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　5992　　 141.4　　　　3354
10. <1306> 野村東証指数　　　5658　　　44.9　　　　4046
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　5049　　 265.6　　　　5946
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3658　　 105.5　　　 71320
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　3172　　 -11.3　　　 905.1
14. <200A> 野村日半導　　　　2568　　 170.9　　　　3248
15. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2321　　　34.7　　　 395.4
16. <1398> ＳＭＤリート　　　2201　　 237.1　　　2058.5
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　2116　　　16.3　　　 59500
18. <2036> 金先物Ｗブル　　　2107　　　-8.5　　　224950
19. <1615> 野村東証銀行　　　1906　　 -46.8　　　 659.1
20. <1489> 日経高配５０　　　1872　　　24.1　　　　3321
21. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1576　　 513.2　　　 30700
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1554　　　-7.6　　　 85360
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1498　　 189.7　　　　1098
24. <1655> ｉＳ米国株　　　　1484　　　70.6　　　 768.4
25. <314A> ｉＳゴールド　　　1423　　　 0.4　　　 367.8
26. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1303　　 -25.0　　　　 176
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1235　　　48.4　　　2142.5
28. <1328> 野村金連動　　　　1225　　　 8.1　　　 18410
29. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1187　　 524.7　　　　3370
30. <2516> 東証グロース　　　1184　　　22.1　　　 598.7
31. <1308> 上場東証指数　　　1164　　 142.0　　　　3996
32. <1346> ＭＸ２２５　　　　1152　　　45.1　　　 59370
33. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 967　　　99.0　　　 69760
34. <1330> 上場日経平均　　　 928　　 -14.3　　　 59770
35. <1541> 純プラ信託　　　　 849　　　 1.9　　　　9753
36. <1358> 上場日経２倍　　　 820　　　 4.2　　　105500
37. <2038> 原油先Ｗブル　　　 783　　 638.7　　　　1694
38. <1545> 野村ナスＨ無　　　 768　　 156.9　　　 39020
39. <1356> ＴＰＸベア２　　　 631　　　-9.5　　　 132.1
40. <1699> 野村原油　　　　　 525　　 430.3　　　 431.1
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 486　　　18.5　　　 56490
42. <2631> ＭＸナスダク　　　 457　　 217.4　　　 27630
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 414　　　-1.9　　　　2060
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 403　　 -31.7　　　 26700
45. <2511> 野村外国債券　　　 391　　1464.0　　　1184.5
46. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 376　　 232.7　　　 57690
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 372　　 -25.9　　　 566.9
48. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 359　　　10.1　　　　1199
49. <1678> 野村インド株　　　 352　　 158.8　　　 344.2
50. <2510> 野村国内債券　　　 342　　　17.1　　　 836.9
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース