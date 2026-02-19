ETF売買代金ランキング＝19日大引け
19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 161020 0.2 55580
２. <1357> 日経Ｄインバ 17998 -9.2 4371
３. <1458> 楽天Ｗブル 13852 5.1 66120
４. <1540> 純金信託 12925 -1.8 23800
５. <1321> 野村日経平均 11971 -28.6 59710
６. <1542> 純銀信託 9876 8.7 35740
７. <1579> 日経ブル２ 8371 3.2 599.1
８. <1360> 日経ベア２ 6286 -18.1 107.7
９. <2644> ＧＸ半導日株 5992 141.4 3354
10. <1306> 野村東証指数 5658 44.9 4046
11. <1329> ｉＳ日経 5049 265.6 5946
12. <1326> ＳＰＤＲ 3658 105.5 71320
13. <1568> ＴＰＸブル 3172 -11.3 905.1
14. <200A> 野村日半導 2568 170.9 3248
15. <1475> ｉＳＴＰＸ 2321 34.7 395.4
16. <1398> ＳＭＤリート 2201 237.1 2058.5
17. <1320> ｉＦ日経年１ 2116 16.3 59500
18. <2036> 金先物Ｗブル 2107 -8.5 224950
19. <1615> 野村東証銀行 1906 -46.8 659.1
20. <1489> 日経高配５０ 1872 24.1 3321
21. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1576 513.2 30700
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1554 -7.6 85360
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1498 189.7 1098
24. <1655> ｉＳ米国株 1484 70.6 768.4
25. <314A> ｉＳゴールド 1423 0.4 367.8
26. <1459> 楽天Ｗベア 1303 -25.0 176
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1235 48.4 2142.5
28. <1328> 野村金連動 1225 8.1 18410
29. <1671> ＷＴＩ原油 1187 524.7 3370
30. <2516> 東証グロース 1184 22.1 598.7
31. <1308> 上場東証指数 1164 142.0 3996
32. <1346> ＭＸ２２５ 1152 45.1 59370
33. <1367> ｉＦＴＰＷブ 967 99.0 69760
34. <1330> 上場日経平均 928 -14.3 59770
35. <1541> 純プラ信託 849 1.9 9753
36. <1358> 上場日経２倍 820 4.2 105500
37. <2038> 原油先Ｗブル 783 638.7 1694
38. <1545> 野村ナスＨ無 768 156.9 39020
39. <1356> ＴＰＸベア２ 631 -9.5 132.1
40. <1699> 野村原油 525 430.3 431.1
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 486 18.5 56490
42. <2631> ＭＸナスダク 457 217.4 27630
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 414 -1.9 2060
44. <2559> ＭＸ全世界株 403 -31.7 26700
45. <2511> 野村外国債券 391 1464.0 1184.5
46. <1369> Ｏｎｅ２２５ 376 232.7 57690
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 372 -25.9 566.9
48. <2865> ＧＸＮカバコ 359 10.1 1199
49. <1678> 野村インド株 352 158.8 344.2
50. <2510> 野村国内債券 342 17.1 836.9
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
