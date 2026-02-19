19日の日経平均株価は前日比323.99円（0.57％）高の5万7467.83円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1112、値下がりは429、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を124.34円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が91.45円、信越化 <4063>が32.09円、ファナック <6954>が22.23円、フジクラ <5803>が20.39円と続いた。



マイナス寄与度は258.05円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が25.07円、ＫＤＤＩ <9433>が15.64円、富士フイルム <4901>が9.53円、コナミＧ <9766>が9.19円と並んだ。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ゴム製品、鉱業、銀行業が続いた。値下がり上位には空運業、パルプ・紙、繊維製品が並んだ。



株探ニュース

