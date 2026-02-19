19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数281、値下がり銘柄数287と、売り買いが拮抗した。



個別ではＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ワンダープラネット<4199>、シンバイオ製薬<4582>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ高。トライアルホールディングス<141A>、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、アスア<246A>、ジェイグループホールディングス<3063>、日本ファルコム<3723>など13銘柄は昨年来高値を更新。ＴＯＲＩＣＯ<7138>、イオレ<2334>、インバウンドテック<7031>、イメージ・マジック<7793>、サイバー・バズ<7069>は値上がり率上位に買われた。



一方、イーディーピー<7794>がストップ安。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、クラウドワークス<3900>、インターファクトリー<4057>、Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ<4178>など16銘柄は昨年来安値を更新。モンスターラボ<5255>、ビーマップ<4316>、パワーエックス<485A>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、ステラファーマ<4888>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

