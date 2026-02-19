19日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.6％増の3221億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.3％減の2333億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 運輸・物流 <1628> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 <2085> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> 、投資家経営者一心同体ＥＴＦ <2082> など27銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が8.87％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.64％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が5.61％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が5.27％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が5.26％高と大幅な上昇。



日経平均株価が323円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1610億2000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1757億7100万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が179億9800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が138億5200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が119億7100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が83億7100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が62億8600万円の売買代金となった。



