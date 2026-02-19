お笑いコンビ・南海キャンデーズの山里亮太が１９日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に出演。１８日に発足した第２次高市内閣への期待と不安を口にした。

番組では、高市早苗首相は１８日に第２次内閣発足を受けての記者会見で、来年度予算案の年度内成立に決意を示したことなどを伝えた。

山里は「“さらにアクセルを”って、スピード感っていうのは大事なんで、スピード感出してってもらいたいと思うんですけども。その際に消費税ゼロの話とか、憲法改正。これ丁寧な議論が必要だと思うんですけど、生活の重さに直結するものでいうと、社会保険料、これ真正面から議論してほしくて。このことはちゃんとやっていってほしい」と期待感を示した。

一方、「これ切り抜きだから、全部が全部正しいか分からないんですけど」と前置き。そのうえで「今チラホラ、ＳＮＳで出てくるのが、新人議員さん、高市チルドレンって言われてる人がインタビュー受けたときに『何したいですか？』って言われたら、『えっと…』みたいになっちゃってる人が…。切り抜きだから、全部が全部か分からないんだけど。そういう方々がたくさんいるのが不安なんで。政策実現のためにみんなですごいんだなというのを見せてもらえたらなと思います」と、自民党圧勝を受けて大量に誕生した“高市チルドレン”への一抹の不安を口にした。