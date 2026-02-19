スイスのダボスで開催された世界経済フォーラム（WEF）で「平和評議会」の発表と演説を行うトランプ氏＝1月22日/Chip Somodevilla/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は19日、自身が主導する「平和評議会」の初会合を招集する。米当局者がCNNに明らかにしたところによると、トランプ政権の閣議のような形で進行する見通しだという。

ただ、出席するのはトランプ政権の閣僚ではなくカタールやサウジアラビア、エジプト、ハンガリーなどの国の代表者で、ロシアのウクライナ侵攻を支援したとして欧米の制裁を受けるベラルーシからも参加する。一方、主要同盟国の一部は依然として加盟を見送っている状況だ。

米高官によると、トランプ氏のほかに発言するとみられているのは、ルビオ米国務長官、トランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏、ウォルツ米国連大使、ウィトコフ米特使、評議会の執行委員会に名を連ねるブレア元英首相、評議会とパレスチナ実務者委員会の橋渡し役を務めるニコライ・ムラデノフ氏など。

事情に詳しい情報筋2人によると、出席する加盟国は各2分間の発言時間を与えられるとの説明を受けているとされるが、別の情報筋は18日、持ち時間は90秒になる見通しだと明らかにした。米高官によれば、トランプ氏が特定の国に最新の情報や意見を求める可能性もある。安全保障や人道支援、ガザ地区の統治に当たるパレスチナ実務者委員会に関する進捗（しんちょく）報告が予定されているという。

トランプ氏は会合でいくつか大きな発表を行うと予告しており、その中にはガザ地区の再建支援への数十億ドルの拠出や、現地の安定化部隊への人員派遣なども含まれる。

一方で、平和評議会の全体的なミッションやその実効性、ガザ地区の将来像を巡っては疑問が残る。

また国際社会には、トランプ氏が国連への対抗軸として平和評議会を設立したのではないかとの懸念もある。トランプ氏は国連に非常に批判的だ。

トランプ氏は16日の発言で、平和評議会は「ガザ地区をはるかに超えた活動を行う」との考えを確認しつつも、「我々は国連と連携している」と強調した。

評議会の議長を無期限で務めるトランプ氏は、和平の仲介者としての実績を熱心にアピールしており、昨年のノーベル平和賞を逃したと主張してきた。初回の会合は、トランプ氏が最近改称して自身の名を冠した米平和研究所で開かれる。

今回の会合や評議会は、米国に近い同盟国の広い賛同を得ないまま外交目標を推進するトランプ氏の姿勢を浮き彫りにする。欧州の同盟国の大半は加盟を拒んでおり、19日の会合には出席しないか、オブザーバーとして代表者を派遣するのみにとどまる見通しだ。

トランプ政権高官によると、今回の会合にオブザーバーまたは加盟国代表を派遣する予定の国や機関はアルバニア、アルゼンチン、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、ブルガリア、カンボジア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、エジプト、エルサルバドル、欧州連合（EU）、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、インド、インドネシア、イスラエル、イタリア、日本、ヨルダン、カザフスタン、コソボ、クウェート、メキシコ、モンゴル、モロッコ、オランダ、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラグアイ、ポーランド、カタール、ルーマニア、サウジアラビア、スロバキア、韓国、スイス、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦（UAE）、英国、ウズベキスタン、ベトナム。