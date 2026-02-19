インフルエンザに注意

2月9日(月)～2月15日(日)の1週間、熊本県内のインフルエンザの感染報告は3852人で警報レベルを超えています。前の週（3759人）の1.02倍になりました。

【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況

そのうち10歳～14歳が27.7％（1068人）で最も多く、県内各地で学級閉鎖が起きています。

体調に異変を感じたときは、早めに医療機関で受診しましょう。

熊本県は、休日や夜間の場合は受診する前に、「熊本県子ども医療電話相談#8000」や「熊本県救急安心センター#7119」に相談するよう呼びかけています。

主な感染症（報告数上位順）

インフルエンザ 3852人（前週3759）↑増加

感染性胃腸炎 383人（前週393）↓減少

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 94人（前週72）↑増加

新型コロナウイルス感染症 75人（前週87）↓減少

RSウイルス感染症 33人（前週52）↓減少

伝染性紅斑（リンゴ病） 21人（前週32）↓減少

情報：熊本県健康危機管理課