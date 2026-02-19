ドイツで開催中の第７６回ベルリン国際映画祭で１８日、最高賞の金熊賞を競うコンペティション部門に出品されている四宮義俊監督（４５）の長編アニメーション「花緑青（はなろくしょう）が明ける日に」の公式上映が行われた。

日本画家の四宮監督による多彩な映像表現が、世界を舞台に花開いた。（ベルリン 石塚恵理）

「アニメ映画を作りたいと思った初期衝動を思い出して、一人で余韻に浸っていたいような気持ちです」。上映終了後、万雷の拍手を受けた四宮監督は、取材に対し笑顔でそう語った。

再開発で自然や伝統文化が失われていく街を舞台に、老舗の花火工場で育った若者たちが、幻の花火「シュハリ」を打ち上げようと奮闘する物語。公式上映には、声優を務めた萩原利久さん（２６）と、入野自由（みゆ）さん（３８）も出席し、喝采に応じた。

初めて声優を務めた萩原さんは、取材に対し、「この先、何度も今日という日を振り返るんじゃないかなというくらい、ものすごい経験でした」と感慨深げに語った。

入野さんは、２００２年に同映画祭で金熊賞を受賞した、宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」にも、ハク役で出演していた。２度目のノミネートとなった今作で初めて、映画祭を現地で経験し、「夢を見ているような感覚。この先も声優として頑張っていこうと、改めて思えるような経験でした」と語った。

四宮監督は神奈川県出身。母が機織り職人だったこともあり、子供の頃から日本の伝統文化は身近なものだった。中学の美術教師の影響で日本画の道に進み、東京芸大院を修了した。

アニメを学び始めたのは、「今の時代に照らし合わせて、『日本画』の枠組みをどこまで広げられるのか挑戦してみたい」という思いから。絵画を軸に幅広い創作活動に携わり、アニメ映画ではこれまで「君の名は。」（新海誠監督）の一部シーンの演出や、「この世界の片隅に」（片渕須直監督）に登場する水彩画などを手がけてきた。満を持して初監督を務めた今作で、宮崎駿監督や新海監督も経験してきたベルリンの大舞台を踏んだ。

描いたのは、今まであったものが消えてなくなっていく瞬間の輝き。自身の地元でも、子供の頃によく遊んだ海岸が埋め立てられ、花火大会がなくなった。そうした経験から、再開発による立ち退きや花火にまつわる物語を着想した。

作中では実写の映像やストップモーションなど多様な表現が用いられる。「様々な要素を一つの画面にぎゅっと押し込めているのは、木や岩や貝殻などあらゆる物質を材料にする日本画的だと思っています」

これまで、日本画の芸術としての魅力と、アニメの幅広い層に訴えかけるパワーを融合させることに力を入れてきた。「今作でようやくたどり着けた気がします。日本画への興味の入り口にもなってくれたらうれしい」。日本アニメの新たな才能が、華々しくデビューした。

同部門の授賞式は２１日夜（日本時間２２日未明）に行われる。日本では、３月６日に公開される予定。