2月18日、女優の菊川怜が自身のInstagramを更新。温泉に入浴するショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

菊川は《歴史温泉 戦国武将・「豊臣兄弟！」編》とつづり、NHKBSやBSP4Kで放送予定の、自身が出演する『歴史温泉』の告知を記した。

そして、《温泉と武将の深い繋がりについてご案内します 私は今回、和倉温泉 に行ってきました ぜひご覧ください！（タオルは許可を頂いています。）》と投稿。

タオルを巻いているものの、デコルテがあらわになった入浴ショットを4枚公開した。スポーツ紙記者が言う。

「菊川さんが出演するこの番組は、現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の主人公・豊臣秀長をはじめ、石田三成や前田利家らにゆかりのある温泉を探る内容です。菊川さんが訪れたのは、加賀百万石を築いた前田利家が大事にしたという能登の和倉温泉です」

菊川の温泉入浴ショットにはコメント欄にファンからは

《怜ちゃんの温泉入浴ショット貴重です》

《色っぽーい》

《れいちゃん 温泉 笑顔かわいい》

などと歓びの声があがると同時に、

《水戸黄門復活の際には由美かおるさんの後任で、、》

と期待する声も寄せられている。

菊川は2017年4月に実業家の穐田誉輝（あきたよしてる）氏と結婚したが、2024年11月に離婚。現在は、6歳、5歳、3歳の3人の子どもをシングルマザーとして育てている。

そのため、《いつも子供達の面倒を見ているので、ゆっくり温泉に浸かって疲れをとってね！！》と労う声も出ている。

菊川は東京大学工学部在学中にスカウトされ、女性ファッション誌の専属モデルとしてデビューし、1998年「東レキャンペーンガール」に選出されてブレイク。大学卒業後は女優としてはもちろん、教養番組、バラエティ番組、情報番組と引っ張りだこになった。

そして、現在はまだ小さい3人の子どもを一人で育てている真っ最中のため、子育てに関する発言も注目されている。

芸能記者が言う。

「東大卒の芸能人として有名な菊川さんですから、やはり子どもたちの子育て法や進路に対する考え方がどうしても注目されます。2024年9月、『AERA with Kids』で子どもたちを東大に入れたいと思いますか、と聞かれた菊川さんは『思ってはいけない、と思っています』と話しました。

その理由については『親ってつい、自分が通ってきた道を子どもにも求めてしまいがちです。それはこの道なら問題ないだろうっていう安心感が欲しいからだと思うんです。（中略）でも私が自分を安心させるために、子どもは絶対に東大と思ってしまったら、子どもをつぶすことになってしまうかもしれません』などと話し、東大出身でありながら、必ずしも子どもに東大をすすめない考えを示していました」

高学歴タレントの草分けとして活躍してきた菊川だが、今後は高学歴ママタレとしても発信が注目されそうだ。