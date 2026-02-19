１８日に召集された特別国会で、高市早苗首相（自民党総裁）が衆院本会議の首相指名選挙において第１０５代首相に選出。第２次高市内閣を発足させた。

小野田紀美・経済安全保障相の事務所のインスタグラムでは「経済安全保障担当大臣、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣、内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、人工知能戦略、経済安全保障）、再任となりました。（本人ツイートより）皆さま、引き続きどうぞよろしくお願いいたします！（事務所スタッフＭ）」と改めて報告。記念撮影での写真が掲載された。

小野田氏といえば、昨年１０月に入閣した際に着用したシルバーのドレス姿や、今年１月の伊勢神宮参拝でのモーニング姿が話題に。今回はシックなネイビーのドレスを着こなし、ネット上では「小野田大臣のドレスの色が素敵…！」「小野田さんのネイビーのドレス素敵ね」「フォーマルな衣装が映えます」「やっぱりカッコいいですね」「小野田さんドレス新調したのかな？」「美し…女王様やん…」「さすが元モデルをしていただけある」「さすが元モデルさんだね〜身長高くて綺麗だし映えるね」「モデルやってたこともあるだけにスタイルいいし歩き方もしっかりしてるんで映えますな」「リアル宝塚ヒーロー」とファッションにも注目が集まっている。