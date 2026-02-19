¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛM!LK¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°Æü¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ËÌó1Ëü¿Í½¸·ë¡Ü¶ä²Ï¤òÉñÂæ¤ËÌ¥¤»¤ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×MV¸ø³«
ºòÇ¯Ëö¤ËÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ëM!LK¤¬¡¢2·î18Æü¤Ë¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶2F¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹¾ì¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ÎCDÈ¯ÇäÆü¡£¥Õ¥ê¡¼´ÑÍ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìó1Ëü¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤¬5ËÜÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿SE¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¬¤¶¤ï¤Ä¤½Ð¤·¡¢¤½¤³¤ËÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æµ±¤¯5¿Í¤¬Àª¤¤¤è¤¯¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î±ü¤Î±ü¤Þ¤Ç¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬ÇÈ¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ì¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÉ÷·Ê¤ò5¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤¬¡Ö¤¨¡¢¹¥¤¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¶«¤Ö¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æº´ÌîÍ¦ÅÍ¤Î¡Ö¤¤¤¯¤¾¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Crazy¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¡¢²ñ¾ì¤Î´¨¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¶Ê¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿5¿Í¤Ï¼¡¡¹¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¡¢¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿¸å¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤ËÂçÀª¤Î¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¤òÄ¯¤á¡¢º´Ìî¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ª¡×¡Ö¤¢¤ÎÌÚ¤Î¸å¤í¤ÎÊý¤âËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó!?¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬±ó¤¯¤«¤éÍÉ¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï10Ëü¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È5¿Í¤ÏÌÜ¤òÂç¤¤¯³«¤¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
Â³¤¯¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ó¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢°ìÅ¾¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥Á¥é¥ÁLOVE¡×¤ÇºÇ¹âÄ¬¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤M!LK¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Î¾¼ê¤Ç¼ê¤ò±£¤·¤Æ´é¤ò¥Á¥é¥Á¥é¤µ¤»¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤¬¡Ö¥ª¥ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡ÖÁá¤¯¸À¤¨¤è¡£¹¥¤¤Ã¤Æ¡£¡×¤È¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤ÈÇËÎö²»¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Á´°÷¤¬ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¶Ê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤¬¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¡ª¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£Á¾Ìî½ØÂÀ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä!?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡×¤È¤Ü¤ä¤¯¤È¡¢¤Û¤«¤Î4¿Í¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤ÊÌ£Êý¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤´ÄÌ¹ÔÃæ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡ÈÁá¤¯¸À¤¨¤è¡£¹¥¤¤Ã¤Æ¡£¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â²¿¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈµÞ¤ËÁÇ¤ËÌá¤Ã¤Æ¾È¤ì¡¢¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¤¿¤Á¤ÏÂçÇú¾Ð¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤Î£Í£Ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¡È¤ê¤¡É¡ÊÎÏºî¡Ë¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤µ¤é¤Ë±ö粼ÂçÃÒ¤¬¡¢µÈÅÄ´Æ½¤¤Î¥³¡¼¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö³Ð¤¨¤ÆÍè¤¿¤è¤Ã¤Æ¿Í¡ª¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¤¿¤Á¤¬Âç¤¤¯¼ê¤òµó¤²¤ë¤È¡¢5¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å5¿Í¤«¤é¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÈ¯É½¡£µÈÅÄ¤Ï¡Ö¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò·è¤á¤¿¤¤¡ª¡×¡¢Á¾Ìî¤Ï¡ÖÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡¢»³Ãæ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¯¤«¤Î¼ç±éºî¤Ç¼çÂê²Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¹ÈÇò¤Ë½Ð¤¿¤¤¡ª¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¤½¤·¤Æ±ö粼¤Ï¡Ö¡È¹¥¤ÌÇ¡É¤Ç¤â¡ÈÇúÎö¡É¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇMV¤Ç1²¯²óºÆÀ¸¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ëÃæ¡¢±ö粼¤¬¡¢½é´ü¤«¤é¤ÎÌ¾¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡ØÈ¿¹³´ü¥¢¥Ð¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¡Ù¤Ç1²¯²ó¤¢¤ë¤«¤â¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ö¤¢¤ë¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ï¤³¤ÎÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Á¾Ìî¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤»¤ó¤Î⁉¡×¤ÈÂç¤¤¯Àú¤ê¡¢º´Ìî¤¬¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¥³¡¼¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶«¤Ó¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ¤Ë¡£²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡È¥·¥§¥¢¥Ï¥Ô¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡¢¹¬¤»¤Î¶õ´Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤à½Ö´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤¹¤Ù¤¯µÇ°»£±Æ¡£¤½¤Î¸åÁ´°÷¤¬¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æñ¥ÁÖ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ËË¬¤ì¤¿¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¤¿¤Á¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿M!LK¡£¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤éÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÄ¹¤¤´Ö°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¤È¤Îå«¤Ï¤È¤Æ¤â¸Ç¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢M!LK¤È¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë¿¼¤¤°¦¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢Èà¤é¤¬·Ç¤²¤¿£µ¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤â¡¢À®¸ù¤¹¤ëÆü¤Ï¶á¤½¤¦¤À¡£
Ê¸¡ýµÈÅÄ²ÄÆà
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1.¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
M2.¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
M3.¥Á¥é¥ÁLOVE
M4.ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë
◾️Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/Major8thSingle/
¢§Á´9·ÁÂÖ
ÄÌ¾ïÈ× (CD¤Î¤ß)¡¡ VICL-37799¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD¡ÜBlu-ray)¡¡ VIZL-2476¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD¡ÜBlu-ray)¡¡ VIZL-2477¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ËNCS-10329¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Öº´ÌîÍ¦ÅÍ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1030¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ö±ö粼ÂÀÃÒ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1031¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ÖÁ¾Ìî½ØÂÀ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1032¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ö»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1033¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ÖµÈÅÄ¿Î¿Í¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1034¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ûÄÌ¾ïÈ× (CD¤Î¤ß)¡¡ VICL-37799¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡¡£¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É
ÉõÆþÆÃÅµ¡¡§ÄÌ¾ïÈ×¡¦¸ÂÄê¥È¥ì¥«(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¢¡§±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨¾ÜºÙ¸åÊó¡Ë
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡¢¤Ï¡¢½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD¡ÜBlu-ray)¡¡ VIZL-2476¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡¡£¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»
Blu-ray¡§ M!LK ¡Ö11th Anniversary Day¡×
¡¦¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª (at NHK Hall 2025.11.24) ¢¨1Éô
¡¦¥Õ¥ì¡ª¥Õ¥ì¡ª¥ª¥ì¡ª (at NHK Hall 2025.11.24) ¢¨1Éô
¡¦Îø¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë (at NHK Hall 2025.11.24) ¢¨2Éô
¡¦¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó (at NHK Hall 2025.11.24) ¢¨2Éô
ÉõÆþÆÃÅµ¡¡§½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦¸ÂÄê¥È¥ì¥«(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¢¡§±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨¾ÜºÙ¸åÊó¡Ë
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD¡ÜBlu-ray)¡¡ VIZL-2477¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡¡£Love Drive
Blu-ray¡§M!LK ¡Ö¡É¥¢¥ª¥Î¥ª¥È¡ÉÈ¯ÇäµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
¡¦²ÆÌ£¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼ (at Roppongi Hills Arena 2025.07.09)
¡¦wan (at Roppongi Hills Arena 2025.07.09)
¡¦¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó (at Roppongi Hills Arena 2025.07.09)
¡¦¥¢¥ª¥Î¥ª¥È (at Roppongi Hills Arena 2025.07.09)
¡¦¤«¤¹¤«¤Ë¡¢·¯¤À¤Ã¤¿¡£ (at Roppongi Hills Arena 2025.07.09)
ÉõÆþÆÃÅµ¡¡§½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¦¸ÂÄê¥È¥ì¥«(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¢¡§±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨¾ÜºÙ¸åÊó¡Ë
¡ûVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ËNCS-10329¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡¡¢ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡£¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É
ÉõÆþÆÃÅµ¡¡§VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥È¥ì¥«(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¢¡§±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨¾ÜºÙ¸åÊó¡Ë
¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡¢¤Ï¡¢½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Öº´ÌîÍ¦ÅÍ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1030¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡ªÇúÎö2025 -º´ÌîÍ¦ÅÍÊÔ-
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Öº´ÌîÍ¦ÅÍ¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(º´ÌîÍ¦ÅÍ¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ö±ö粼ÂÀÃÒ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1031¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡ªÇúÎö2025 -±ö粼ÂÀÃÒÊÔ-
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö±ö粼ÂÀÃÒ¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(±ö粼ÂÀÃÒ¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ÖÁ¾Ìî½ØÂÀ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1032¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡ªÇúÎö2025 -Á¾Ìî½ØÂÀÊÔ-
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÁ¾Ìî½ØÂÀ¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(Á¾Ìî½ØÂÀ¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ö»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1033¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡ªÇúÎö2025 -»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯ÊÔ-
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ÖµÈÅÄ¿Î¿Í¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1034¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡ªÇúÎö2025 -µÈÅÄ¿Î¿ÍÊÔ-
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖµÈÅÄ¿Î¿Í¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(µÈÅÄ¿Î¿Í¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¢§ÆÃÅµ¾ðÊó
¡¦¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÆÃÅµ¤È¤â¤Ë¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¡¦¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ]
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
ÄÌ¾ïÈ× (CD¤Î¤ß) ¡¡¡¡¡§VICL-37799¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD¡ÜBlu-ray) ¡§VIZL-2476¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD¡ÜBlu-ray) ¡§VIZL-2477¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞÆâÍÆ]
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¡ãº´ÌîÍ¦ÅÍ¥Ç¥¶¥¤¥ó³¨ÊÁ¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE¡§¡ã±ö粼ÂÀÃÒ¥Ç¥¶¥¤¥ó³¨ÊÁ¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¡ãÁ¾Ìî½ØÂÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó³¨ÊÁ¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV & BOOKS online¡§¡ã»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó³¨ÊÁ¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦VICTOR ONLINE STORE¡§¡ãµÈÅÄ¿Î¿Í¥Ç¥¶¥¤¥ó³¨ÊÁ¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³Æ¼ïÆÃÅµ¾ÜºÙ¡§https://sd-milk.com/contents/1013042
