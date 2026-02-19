２０２４年にステージ３Ａの特殊型乳がん「浸潤（しんじゅん）性小葉がん」と診断され、右胸の全摘手術を受けたタレントの梅宮アンナが１９日、インナーブランド「Ｒａｆｒａ Ｌｕｎｉｃａ（ラフラ ルニカ）」新商品発表会に出席した。

初期症状は「胸のサイズがやたら小さく縮んで行く状態だった。これは異常だな」と明かし、「父（梅宮辰夫さん、１９年１２月死去）を筆頭に、親戚もがんが多かった。小さい時からがんは身近にあって、『将来、私もきっとなるのでは』という思いは小学生の時から持っていた。（診断に）驚かなかったし、順番がやっと回ってきたんだなと冷静でした」と当時を振り返った。

梅宮は診断からまもなく公表を決意したが、主治医は「たぶんお仕事を失っちゃうと思いますよ」と反対。それでも梅宮は「昔には戻れない。新しい仕事をすべきだと思った」とすぐ発信した。現在は闘病経験を語るイベントへの出演も多く、今後に向けても「治療してもちゃんと生活できますよというメッセージを送り続けたい。１つでも社会に貢献できる人でありたいなと思っています」と意欲を見せた。