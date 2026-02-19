ガールズグループTWICE（トゥワイス）のメンバー、ツウィに外見を指摘するメッセージを送ったネットユーザーが猛バッシングを浴びている。

16日、あるネットユーザーが対話型アプリ「bubble（バブル）」を通じてツウィに「足のぜい肉を落としたらどう？ バックダンサーの方があなたより細いよ」というメッセージを送った。

これに対しツウィは「ありがとう。お金は大事に使ってね」と機知に富んだ応対を見せた。この対話をキャプチャーした画像はオンラインコミュニティやSNSを通じて拡散して論争を呼んだ。TWICEのファンはもちろん、海外のK−POPファンの間でも批判が相次いだ。

特に、15日に開催されたTWICEのワールドツアーで撮影されたツウィの「チッケム（一人を追った映像）」を巡り、韓国の美の基準を指摘する海外ファンの反応が続いた。映像の中のツウィは、短いボディスーツにファーのブーツを履き、パワフルなダンスを披露した。ある外国人ファンは「韓国の美の基準は本当に嫌いだ。細すぎる足だなんてあり得ない。ツウィのような女性アイドルがもっと増えるべき」という反応を見せ、韓国の厳しい美の基準を批判した。