元タイプロ候補生・加賀谷桜汰、自然体な美しさで魅了 マツキヨココカラ＆カンパニー「nake（ネイク）」アンバサダーに決定
timeleszの追加メンバーを決定するオーディション企画『timelesz project』で3次審査に進出したタレントの加賀谷桜汰が、マツキヨココカラ＆カンパニーのコスメのプライベートブランド「nake（ネイク）」のアンバサダーに就任した。これにあわせて、加賀谷の自然体な美しさが際立つキービジュアルがきょう19日より公開された。
【写真】現在はタレントとして活動する加賀谷桜汰
今後も加賀谷によるブランド限定ビジュアルが店頭・SNS・マツキヨココカラ公式サイト等で順次展開されるほか、さまざまな取組が実施される。
同社は、加賀谷の起用理由について「『nake』は、性別や年代にとらわれず、すっぴんに満足できていないすべての人を対象に、“理想のすっぴん”に近づける『ととのえメイク』を提案しています。ナチュラルでありながらも芯のある美しさを持ち、ジェンダーの枠を超えた魅力を放つ加賀谷さんは、ブランドの価値観を体現する存在」と明かしている。
今回のキービジュアルは、「休日の昼間のリラックスタイムを一緒に過ごす、おうちデート」をテーマに撮影。透明感、抜け感、リラックス感をイメージしたセットの中、加賀谷は笑顔を見せながら和やかな雰囲気で現場入りした。
初めての広告撮影ということもあり、撮影序盤はやや緊張した様子も見られたものの、カットを重ねるごとにリラックスした自然な表情に。ポーズを試行錯誤している様子も印象的だった。ナチュラルさの中にも凛とした美しさが際立つビジュアルは、まさにブランドの世界観を体現した仕上がりとなっている。
■加賀谷桜汰アンバサダー就任コメント
この度、nakeのアンバサダーに就任することを大変光栄に思います。私自身がメイクをする際は、どれだけ自然な印象を相手に与えられるかということをモットーにしていました。それはまさにnakeによって実現できる“ととのえメイク”そのものであり、僕にとってはベストな存在だなと感じております。メイク感なく自分の理想の状態になれることは、男女ともに大きな自信につながると思うので、ぜひ手に取って使ってほしいです！これからアンバサダーとして、楽しみながら「nake」の魅力をたくさんの人に届けていけたらうれしいです。どうぞよろしくお願いします。
