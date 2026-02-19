元タイプロ候補生・加賀谷桜汰、自然体な美しさで魅了 マツキヨココカラ＆カンパニー「nake（ネイク）」アンバサダーに決定

元タイプロ候補生・加賀谷桜汰、自然体な美しさで魅了 マツキヨココカラ＆カンパニー「nake（ネイク）」アンバサダーに決定