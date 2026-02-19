◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ第5クール1日目(19日、那覇）

巨人の1軍キャンプは第5クールがスタート。大城卓三選手がここまでについて語りました。

この日は半袖で練習に臨んだ大城選手。暖かい気候の中で調整も順調なようで「沖縄にきて体も動くようになって、いい状態です」と語ります。21日からはいよいよオープン戦もスタート。「本当にアピールする立場なので頑張っていきたい」と意気込みました。

今季はルーキーの3選手が沖縄出身と、チームの沖縄勢も増加。「リチャード選手が引っ張っていると思います。自分は高校から沖縄を出ちゃったんで…」としながら「自分はみんなのことを陰でサポートしながら、リチャード選手が率先してやってくれると思います」と沖縄勢の結束についても語りました。

17日に行われたロッテとの練習試合では、大城選手がスタメンマスクをかぶり、ドラ3ルーキー・山城京平投手をリードしながら2回無失点。山城投手の投球については「思っていたより手元でピッとくるというか。変化球もスライダーで三振も取れましたし、要所でダブルプレーも取れたので。ゾーン内でいいピッチングをしてくれた」と評価します。さらにライブBPで受けたウィットリー投手の球についても「角度があるというか、真っすぐもキレイでしたし、変化球もゾーン内にいろんな球種を投げてくれたので、シーズンでも楽しみ」と期待を寄せました。