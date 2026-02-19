映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」が１９日、都内でコンテンツ発表会２０２６「Ｌｅｍｉｎｏ ＮＥＸＴ ＳＴＡＧＥ」を開催。俳優の山田孝之（４２）、ディーン・フジオカ（４５）、山本美月（３４）、日向坂４６の正源司陽子（１９）、大野愛実（１８）、高橋未来虹（２２）が登壇した。

「Ｌｅｍｉｎｏ」はコンテンツラインアップを大幅拡充し、サービス価値を強化。山田らがプロデュースする大規模俳優オーディション番組「ＴＨＥ ＯＰＥＮ ＣＡＬＬ−ＭＡＩＮ ＰＡＲＴＮＥＲ 山田孝之−」では、２０２７年に劇場公開予定となっている映画の出演者らを決めるオーディションの全プロセスを追うという内容だ。

「同世代、後輩、先輩方も多くの方から『素晴らしい取り組みをやっているね』と言ってくれて注目してくれる」と反響の大きさに驚く山田。「一緒に芝居をつくっていく過程があるが、結構いろんな俳優さんがぜひ参加したいと手を挙げてくれている。『え？来てくれるの？マジで？』みたいな人が言ってくれている」と明かした。

今後の展開にも「まずはオーディションを経て、脚本をつくって、長編映画を作らないといけないが、単発で終わらせるつもりはないので」と新たな俳優の発掘を継続していきたい考えを示し、「ドラマとか…と言っている人たちもいるので、ドラマとかに発展していく可能性がありそうです」と話していた。