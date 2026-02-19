【早期天候情報】日本列島の広範囲で2月25日頃～「この時期としては10年に1度程度」の著しい高温となる可能性 東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部、奄美、沖縄 気象庁発表 全国の天気を地方ごとに
■早期天候情報とは
早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。
原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。
気象庁は１９日、日本列島の広範囲に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。
■東北地方は
高温に関する早期天候情報（東北地方）
令和８年２月１９日１４時３０分
仙台管区気象台 発表
東北地方 ２月２５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上
東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２１日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■関東甲信地方は
高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）
令和８年２月１９日１４時３０分
気象庁 発表
関東甲信地方 ２月２５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■北陸地方は
高温に関する早期天候情報（北陸地方）
令和８年２月１９日１４時３０分
新潟地方気象台 発表
北陸地方 ２月２５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃と２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■東海地方は
高温に関する早期天候情報（東海地方）
令和８年２月１９日１４時３０分
名古屋地方気象台 発表
東海地方 ２月２５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■近畿地方は
高温に関する早期天候情報（近畿地方）
令和８年２月１９日１４時３０分
大阪管区気象台 発表
近畿地方 ２月２５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上
近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃と２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■中国地方は
高温に関する早期天候情報（中国地方）
令和８年２月１９日１４時３０分
広島地方気象台 発表
中国地方 ２月２５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃と２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■四国地方は
高温に関する早期天候情報（四国地方）
令和８年２月１９日１４時３０分
高松地方気象台 発表
四国地方 ２月２５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上
四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃と２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■九州北部地方（山口県を含む）は
高温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））
令和８年２月１９日１４時３０分
福岡管区気象台 発表
九州北部地方（山口県を含む） ２月２５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．０℃以上
九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃と２５日頃からはかなり高くなる見込みです。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■九州南部・奄美地方は
高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）
令和８年２月１９日１４時３０分
鹿児島地方気象台 発表
九州南部・奄美地方 ２月２５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．０℃以上
九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃と２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■沖縄地方は
高温に関する早期天候情報（沖縄地方）
令和８年２月１９日１４時３０分
沖縄気象台 発表
沖縄地方 ２月２５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上
沖縄地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
