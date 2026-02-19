■早期天候情報とは

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は１９日、日本列島の広範囲に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

■東北地方は

高温に関する早期天候情報（東北地方）

令和８年２月１９日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北地方 ２月２５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２１日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■関東甲信地方は

高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）

令和８年２月１９日１４時３０分

気象庁 発表

関東甲信地方 ２月２５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■北陸地方は

高温に関する早期天候情報（北陸地方）

令和８年２月１９日１４時３０分

新潟地方気象台 発表

北陸地方 ２月２５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃と２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■東海地方は

高温に関する早期天候情報（東海地方）

令和８年２月１９日１４時３０分

名古屋地方気象台 発表

東海地方 ２月２５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■近畿地方は

高温に関する早期天候情報（近畿地方）

令和８年２月１９日１４時３０分

大阪管区気象台 発表

近畿地方 ２月２５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃と２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■中国地方は

高温に関する早期天候情報（中国地方）

令和８年２月１９日１４時３０分

広島地方気象台 発表

中国地方 ２月２５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃と２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■四国地方は

高温に関する早期天候情報（四国地方）

令和８年２月１９日１４時３０分

高松地方気象台 発表

四国地方 ２月２５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃と２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■九州北部地方（山口県を含む）は

高温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））

令和８年２月１９日１４時３０分

福岡管区気象台 発表

九州北部地方（山口県を含む） ２月２５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．０℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃と２５日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■九州南部・奄美地方は

高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）

令和８年２月１９日１４時３０分

鹿児島地方気象台 発表

九州南部・奄美地方 ２月２５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．０℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２２日頃と２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■沖縄地方は

高温に関する早期天候情報（沖縄地方）

令和８年２月１９日１４時３０分

沖縄気象台 発表

沖縄地方 ２月２５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

沖縄地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２月２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

