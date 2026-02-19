「アイナ・ジ・エンドかと」ぼる塾・きりやはるか、『恋髪オーディション』で大変身！ 「似合いすぎ」
お笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるかさんは2月18日、自身のInstagramを更新。『恋髪オーディション』（ABEMA）に出演したことを報告しました。
【写真】きりやはるかのビフォーアフター
ファンからは「はるちゃんはどんな髪色でも可愛いよぉ」「はるちゃんかわいいですずっと応援してます」「はるちゃんめっちゃ似合ってるし元々かわいいけど更にかわいくなったよ」「きりや、こんなんせんでもモテそうなのに」「一瞬アイナ・ジ・エンドかとおもった」「お似合いすぎます」と絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「どんな髪色でも可愛いよぉ」きりやさんは「恋髪オーディションに出演させていただきました」と報告し、1枚の画像を投稿。『恋髪オーディション』（ABEMA）のキャプチャで、黒髪から鮮やかなピンクヘアへと大胆にチェンジしたビフォーアフターショットが載っています。ピンク髪姿のきりやさんは顔が隠されており、仕上がりが気になる1枚に。さらに「新しい自分に出会えることができて、私は変われるんだと自信に繋がりました」と、今回のイメージチェンジが自信につながったことも明かしました。
普段は、ぼる塾メンバーの写真を投稿たびたびInstagramでメンバーとの写真を投稿しているきりやさん。2025年12月24日には「自分の前に並んでた人が最後のひとつを買って行ったシーン」とつづり、パン屋の前で、ショッパーをうれしそうに持つあんりさんと、その様子をなんとも言えない表情で見つめる田辺さんの姿を公開しました。まるでコントのワンシーンのような空気感が漂う1枚で、メンバー同士の仲の良さが伝わってきますね。気になる人はチェックしてみてください。
