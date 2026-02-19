【脳トレ】「25×16」を3秒で解く裏ワザ？ 暗算のコツを楽しくつかもう！
計算の工夫で頭を柔らかくする「脳トレ算数クイズ」！
筆算を使わずに、頭の中だけでスムーズに解ける「ある法則」に気付けるでしょうか？
25 × 16 = □
ヒント：「16」をバラバラに分解してみることです。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
暗算をスムーズにするコツは、「100」というキリの良い数字を作ることです。
今回の計算式を分解してみると、次のようになります。
25 × 16
＝ 25 × 4 × 4
＝ 100 × 4
＝ 400
「25 × 4 = 100」というセットを覚えておくと、大きめのかけ算も一気にシンプルになりますね。
このように、数字の性質をうまく利用することが、算数クイズを解く際の最大の近道になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
筆算を使わずに、頭の中だけでスムーズに解ける「ある法則」に気付けるでしょうか？
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
25 × 16 = □
ヒント：「16」をバラバラに分解してみることです。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：400正解は「400」でした。
▼解説
暗算をスムーズにするコツは、「100」というキリの良い数字を作ることです。
25 × 16
＝ 25 × 4 × 4
＝ 100 × 4
＝ 400
「25 × 4 = 100」というセットを覚えておくと、大きめのかけ算も一気にシンプルになりますね。
このように、数字の性質をうまく利用することが、算数クイズを解く際の最大の近道になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)