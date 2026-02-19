一見すると難しそうな「25×16」の計算。実はある数字を「分解」するだけで、驚くほど簡単に答えが出ます！ 暗算のスピードを上げるテクニックを、クイズ形式で楽しく学んでみましょう。

計算の工夫で頭を柔らかくする「脳トレ算数クイズ」！

筆算を使わずに、頭の中だけでスムーズに解ける「ある法則」に気付けるでしょうか？

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

25 × 16 = □
ヒント：「16」をバラバラに分解してみることです。

答えを見る






正解：400

正解は「400」でした。

▼解説
暗算をスムーズにするコツは、「100」というキリの良い数字を作ることです。

今回の計算式を分解してみると、次のようになります。

25 × 16
＝ 25 × 4 × 4
＝ 100 × 4
＝ 400

「25 × 4 = 100」というセットを覚えておくと、大きめのかけ算も一気にシンプルになりますね。

このように、数字の性質をうまく利用することが、算数クイズを解く際の最大の近道になります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)