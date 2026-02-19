長期休みに行きたいと思う「香川県の旅行先」ランキング！ 2位「金刀比羅宮」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄んだ冬の空気から、柔らかい日差しへと移り変わる今の時期は、新しい旅の目的地を探すのにも絶好のタイミングです。家族や友人と「次はどこへ行こうか」と語り合いながら、思い出に残る休暇のプランを練ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「香川県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「金刀比羅宮は『こんぴらさん』として親しまれ、香川県を代表する名所であり、長期休みにこそゆっくり訪れたいと感じたため選びました。長い石段を登る道のりは大変ですが、その分だけ達成感があり、参道の歴史ある町並みや自然の景色を楽しみながら歩けるのも魅力です」（40代女性／滋賀県）、「ご利益がありそうだから、一度参拝しておきたい」（30代女性／千葉県）、「歴史的・文化的価値が高く、参拝だけでなく境内や周辺の町並み散策も楽しめる」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「風景が良さそうだから一度行ってみたい」（70代女性／岐阜県）、「橋から眺める絶景の景色が見たいです」（50代女性／青森県）、「最大級の橋なので行ってみたい」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：金刀比羅宮／67票2位は「さぬきのこんぴらさん」として親しまれる「金刀比羅宮」です。御本宮まで785段、奥社までは1368段もの石段が続く参道は、登りきった達成感とそこから見渡す讃岐平野の絶景が魅力。道中にはカフェや土産物店も多く、歴史ある神社の厳かな雰囲気と観光の楽しさを両方味わえる、四国随一のパワースポットです。
1位：瀬戸大橋／68票僅差で1位に輝いたのは、本州と四国を結ぶ巨大な橋「瀬戸大橋」でした。瀬戸内海に浮かぶ島々を縫うように走る爽快なドライブコースは、長期休みの旅行気分を最高潮に高めてくれます。特に夕暮れ時の美しさは格別で、与島パーキングエリアから間近に見る橋の迫力や、夜のライトアップされた幻想的な姿も人気を集めています。
