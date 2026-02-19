タレントの梅宮アンナ（53）が19日、都内でインナーブランド「Rafra Lunica（ラフラ ルニカ）」新商品発表会に出席した。

Rafra Lunicaは、アデランスがローンチした医療用インナーブランド。アデランスと梅宮は、同ブランドで片胸用ブラを共同開発し、23日より販売を開始する。

昨年7月に乳がん公表、抗がん剤治療後の同11月に右胸の全摘出手術を受けた梅宮。術後の大きな悩みとなったのが“合う下着がない”ことだった。普通のブラジャーでは「傷口が当たるので、痛くてつけられない」とストレスに。しかし、日本には片胸専用のブラジャーが販売されておらず、心労が積み重なった。

それをSNSで発信したところ、メーカーとの出会いがあり、片胸用ブラの開発が実現。梅宮は、胸を女性の象徴とする考えに対して、「それでも大丈夫だよって言ってくれる人が誰もいなかったので、私は大丈夫だよっていうふうに言いたい」と思いを込めた。

この日の衣装についても「皆様見て分かるように、私、右胸に何も入れてないんですね。通常ですと整形して胸を作ったりとか、パッドを入れたりということが多いんですけども、私の中ではそこまで必要なかったなという思いがありますし、何が何でも胸がなくなったことが悲しいとか、そういうふうに思うんではなくて、それぞれ自由で自分の選択でいいのではないかなと」と堂々とコメント。「なので、今日は特に胸がない状態が分かるようなものをあえて選んでみました」と笑顔で語った。

さらに「実は売り上げ1円ももらわないです」と告白。自身の入る分は、全額日本対がん協会に寄付するとした。