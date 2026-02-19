俳優の井上芳雄（46）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。19歳になる長男について語った。

2016年に歌手の知念里奈と結婚。知念の連れ子である19歳の長男と、小学1年生の次男を育てている。長男について井上は「190ぐらいありますね、もうね。凄く大きくなりまして、踊りのバレエをやってます」と説明。「小学生ぐらいの時に、近所に熊川哲也さんのKバレエのスクールがありまして。妻もミュージカル俳優なんで、“踊りをやらせたいけどクラシックはどうかな”」とやらせてみたところ続いたという。

その後、「高校を卒業するぐらいに何となく芽が出て、コンクールに出たらスカラシップ（奨学金）をいただきまして、今ドイツのバレエ学校に留学してます」と告白。「見た目の恵まれた体格もあるし、本人も一生懸命頑張ってますし。どうなるか分からないんですけど、こっちから見たら凄いなって。踊りもダイナミックで綺麗だし」と褒めた。

ドイツへ単身留学させることへの不安を聞かれると、「本人もまだ分かってなかったですし、あとうらやましいなって思いました」と吐露。「言葉は関係ないとは言わないけど、体一つでいろんなところで挑戦できるので。ミュージカルってなかなか、ブロードウェイに行きたいって言っても言葉の壁があって、そこはうらやましいなって。行けるところまで行ってくれって楽しみにしてます」と語った。

これには自身の両親の教えも影響しているそう。「好きなことを応援してくれた」という両親だったが、特別に裕福というわけではなく「できる限り応援します」というスタンスだった。これを踏襲しているといい、大学の代わりにバレエ学校へと進学した長男には「“パパは卒業までは何があってもちゃんとサポートする。それ以降はよろしく頼むよ”って言ってます」と明かした。

すると司会の黒柳徹子は「（自身を）“パパ”っておっしゃるの？」と質問。井上は「僕は“パパ”って言うんですけど、あっちは“父さん”っていうんです」と苦笑い。「もうパパって呼んでくれない。“父さん”“母さん”って言ってます」と笑っていた。