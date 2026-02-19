“ヒョプ様”チェ・ジョンヒョプも満面の笑顔　新ドラマ『君がきらめく季節に』制作発表会に登場

俳優チェ・ジョンヒョプの新ドラマに期待だ。

2月19日午後、韓国MBC新社屋放送センターのゴールデンマウスホールで、新ドラマ『君がきらめく季節に』制作発表会が開かれた。主演のチェ・ジョンヒョプ、イ・ソンギョンをはじめとした出演者が登壇した。

【写真】眩しい笑顔のヒョプ様

本作は、日々を夏休みのように楽しく生きる男ソヌ・チャン（演チェ・ジョンヒョプ）と、自分自身を冬に閉じ込めた女ソン・ハラン（演イ・ソンギョン）が運命的に出会い、止まった時を動かしていくというラブロマンス作品だ。

（写真提供＝OSEN）

◇チェ・ジョンヒョプ プロフィール

1993年5月19日生まれ。モデル出身の俳優。南アフリカ留学当時、知人の紹介でモデル活動を開始。韓国に帰国後、2016年からウェブドラマで活動し、2019年のテレビドラマデビュー作である『ストーブリーグ』で本格的に名前を知らせた。ドラマ『わかっていても』で注目を集め、『魔女食堂にいらっしゃい』や『無人島のディーバ』を通じて人気俳優に。2024年の日本ドラマ『Eye Love You』で二階堂ふみと主演を務め、“ヒョプ様”の愛称で呼ばれるほど知名度を上げた。